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行政院核定高捷路竹湖內延伸線 路竹將出現疊式車站

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄捷運施工即將進入路竹中山路，不過省道台1線存在3.7公里的拓寬爭議多年，部分住戶因抗議拓寬未領取補償金。圖／立委邱志偉服務處提供
高雄捷運施工即將進入路竹中山路，不過省道台1線存在3.7公里的拓寬爭議多年，部分住戶因抗議拓寬未領取補償金。圖／立委邱志偉服務處提供

高雄捷運目前最北通車至南岡山站，往北延伸湖內大湖站的工程分兩階段進行。高市捷運工程局表示，行政院昨日核定高雄捷運岡山路竹線的第二B階段綜合規畫報告，也就是南路竹站至大湖站路線，總經費146億元，將出現疊式車站，此為市長陳其邁上任後的第四條捷運路線，預計最快民國118年底完工通車。

不過此段工程目前仍存在省道擴寬問題，市長陳其邁表示，路竹中山路存在3.7公里的拓寬爭議，部分住戶尚未領取補償金，市府將協調合情合理的解決方案，以加速整個工程興建。立委邱志偉說，捷運延伸湖內是眾多路竹鄉親期盼的關鍵工程，二B工程將經過台1線路竹預定拓寬工程段，後續將請公路總局三工處高雄工務段及高雄捷運工程局加強溝通，接續完成路竹兩件重大公共建設。

目前捷運岡山路竹延伸工程第一階段（R24-RK1）從南岡山站（R24）延伸至岡山站（RK1），工程進度已達83％，預計113年中完工通車至岡山車站。第二A階段（RK1-RK6）工程土建、機電系統均已發包，預計116年完工通車至RK6南路竹站。

捷運工程局解釋，昨日核定的第二B階段（RK6- RK8）路線起點位在南路竹站，行經路竹區中山路至湖內區中山路一段，全長約3.87公里，設置路竹站及大湖站共2座高架車站，終點位在湖內區中山路與環球路口北側。

高雄捷運的北向軸線主要服務岡山、路竹、湖內等大岡山地區約35.4萬民眾，串連楠梓科技產業園區、橋頭科學園區、岡山本洲產業園區及南科高雄園區等4大科技園區，也是南部半導體S廊帶上重要的交通建設，未來還會與台南捷運串聯。

邱志偉服務處指出，公路總局三工處高雄工務段正針對路竹段拓寬工程加緊作業，預計115年進場施工。考量路竹段拓寬工程問題，捷運局表示，路竹站將規劃為疊式車站，讓南下、北上月台設置在上下樓層，若路竹段拓寬工程推動順利，疊式車站也保有變更為一般車站的彈性空間，也能減少成本支出。

行政院昨日核定高雄捷運岡山路竹線的第二B階段綜合規畫報告，預計最快118年底完工通車。圖／高雄捷運工程局提供
行政院昨日核定高雄捷運岡山路竹線的第二B階段綜合規畫報告，預計最快118年底完工通車。圖／高雄捷運工程局提供

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