高雄徵才活動釋逾1千個工作機會 旅宿製造服務業搶工

高雄市政府勞工局4月15日上午9點在捷運技擊館站的苓雅運動中心2F西館，舉辦現場徵才活動。現場邀請33家優質廠商辦理面試，釋出逾千個工作機會，邀請轉職或待業民眾、社會新鮮人，藉由面對面晤談機會，展現優勢條件，提升錄取率。

勞工局表示，隨著疫情趨緩，邊境開放，各產業急需人力。這次活動有萬豪酒店、承億酒店、和逸飯店高雄中山館等知名旅宿業，開出餐飲服務員、房務員及廚師等職缺；在地產業如燁聯鋼鐵、三元能源(台泥集團)、高雄捷運等企業，提供各類工程師、技術員職缺，總共超過1千個工作機會。

勞工局表示，這次活動於臉書「Job好康就愛工作在高雄」標記兩名好友並分享此活動，就有機會獲得7-11百元禮品卡等獎品。現場亦安排各項政策工具諮詢服務，提供「CPAS職業適性診斷測驗」，歡迎有求職及轉職需求的民眾把握機會參加。