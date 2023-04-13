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高雄徵才活動釋逾1千個工作機會 旅宿製造服務業搶工

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局舉辦徵才活動，提高就業率。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局舉辦徵才活動，提高就業率。圖／高雄市勞工局提供

高雄市政府勞工局4月15日上午9點在捷運技擊館站的苓雅運動中心2F西館，舉辦現場徵才活動。現場邀請33家優質廠商辦理面試，釋出逾千個工作機會，邀請轉職或待業民眾、社會新鮮人，藉由面對面晤談機會，展現優勢條件，提升錄取率。

勞工局表示，隨著疫情趨緩，邊境開放，各產業急需人力。這次活動有萬豪酒店、承億酒店、和逸飯店高雄中山館等知名旅宿業，開出餐飲服務員、房務員及廚師等職缺；在地產業如燁聯鋼鐵、三元能源(台泥集團)、高雄捷運等企業，提供各類工程師、技術員職缺，總共超過1千個工作機會。

勞工局表示，這次活動於臉書「Job好康就愛工作在高雄」標記兩名好友並分享此活動，就有機會獲得7-11百元禮品卡等獎品。現場亦安排各項政策工具諮詢服務，提供「CPAS職業適性診斷測驗」，歡迎有求職及轉職需求的民眾把握機會參加。

為協助產業解決缺工問題，勞工局希望藉由持續辦理就業媒合活動，滿足勞動力與就業需求，提振南台灣經濟發展。建議當日欲前往求職的民眾，可先上網瀏覽相關職缺，並鎖定訓練就業中心網站及臉書「Job好康就愛工作在高雄」相關訊息，掌握就業先機。

高雄市勞工局舉辦徵才活動，提高就業率。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局舉辦徵才活動，提高就業率。圖／高雄市勞工局提供

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