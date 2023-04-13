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國民黨高市立委初選 第二、六、七選區4月17日起領表登記

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市黨部今日宣布，4月17日至19日受理三個選區的參選登記。圖／國民黨高市黨部提供
高市黨部今日宣布，4月17日至19日受理三個選區的參選登記。圖／國民黨高市黨部提供

國民黨高雄市明年立委選舉僅完成第五選區三民區初選登記，今天進一步公告指出，4月17日至19日受理第二選區大岡山區、第六選區前金新興苓雅等區及第七選區鳳山區初選領表及登記。

國民黨高市黨部分階段進行初選領表及登記，第一階段僅現任議員黃柏霖一人登記參選三民區，黨內沒有其他競爭對手。今天公布第11屆區域暨原住民立法委員選舉第二階段提名作業時程及提名登記公告。

高市黨部指出，第二階段受理提名登記作業選區分別為高雄市第二選區（茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區）、第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）、第七選區（鳳山區）。

黨內人士說，目前第二選區已有高市黨部副主委曹桓榮張掛競選看板，第六選區可能會有現任議員陳美雅及黃紹庭登記參選，第七選區也有現任議員李雅靜表態參選。此外，左楠選區現任綠營立委劉世芳剛宣布退選，目前該選區國民黨已有多人表態，但高市黨部未納入第二階段初選登記作業。

高市黨部主委羅世雄在黨部大門口張貼公告。圖／國民黨高市黨部提供
高市黨部主委羅世雄在黨部大門口張貼公告。圖／國民黨高市黨部提供

國民黨 議員

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