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高市圖漢來美食「品讀好味」 產地到餐桌走讀在地美味

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市立圖書館和漢來美食餐飲集團合作，推出「品好書、讀好味—走讀在地好美味」活動，以「走讀在地好美味」主軸。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館和漢來美食餐飲集團合作，推出「品好書、讀好味—走讀在地好美味」活動，以「走讀在地好美味」主軸。記者徐如宜／攝影

高雄市立圖書館和漢來美食餐飲集團合作，推出「品好書、讀好味—走讀在地好美味」活動，今年以「走讀在地好美味」主軸，分別在美濃、彌陀圖書分館舉行2場走讀活動，串聯在地人文特色、生鮮食材，從產地到餐桌，帶民眾體驗走讀與美食結合的文化饗宴。

「2023品好書、讀好味」是高市圖與漢來美食邁入第3年的閱讀公益合作，有別以往主題書展型態，今年以「走讀」模式深入美濃、彌陀區，實地走一趟當地山海風味，並結合行動書車裝載時下最夯美食系列專書，闡述從產地到餐桌的健康概念。

漢來美食行銷企劃部副總經理吳若寧表示，漢來美食向來秉持食材有機及在地化，致力將「綠色友善」概念帶給消費者，深入體驗飲食的製作過程，並品嘗風味，透過走讀深入了解美濃、彌陀地區的活力與魅力。品珍饈美味的同時，也進一步感受到了餐桌背後所隱藏的文化力量。

高市圖代理館長林奕成強調，閱讀除了透過書籍，也可以是富含趣味性、充滿各種形式與樣貌的，若以行腳過程親身體驗，更能瞭解當地文史脈絡。大高雄物產豐饒，餐桌上的佳餚代表物質與精神生活的結合，同時也代表高雄的文化縮影。

高市圖美濃分館設計的「好食蓮蓮」走讀活動，體驗野蓮採收，並探訪敬字亭、白馬名家、菸樓等具當地客家文化代表性歷史古蹟。漢來飯店福園台菜海鮮餐廳主廚王誌雄，會在走讀饗宴中以在地食材做出特色風味料理，體現常民生活的風貌。美濃分館還搭配主題書展，介紹客家美饌及風土人文的書籍。

「彌陀海味」走讀以養殖漁業、斗笠兩大特色規畫，包含認識漯底山、斗笠DIY、漁夫體驗，帶領讀者從產地到餐桌的食魚體驗，展現彌陀農漁村的多層次文化風貌。高市圖邀請百大漁青張博仁，6月3日在岡山講堂分享回到家鄉彌陀創業，養殖虱目魚的心路歷程。

高市圖和漢來美食餐飲集團合作，結合行動書車裝載時下最夯美食系列專書，闡述從產地到餐桌的健康概念。記者徐如宜／攝影
高市圖和漢來美食餐飲集團合作，結合行動書車裝載時下最夯美食系列專書，闡述從產地到餐桌的健康概念。記者徐如宜／攝影
漢來美食行銷企劃部副總經理吳若寧（左）與高市圖代理館長林奕成（右）。記者徐如宜／攝影
漢來美食行銷企劃部副總經理吳若寧（左）與高市圖代理館長林奕成（右）。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館和漢來美食餐飲集團合作，推出「品好書、讀好味—走讀在地好美味」活動，以「走讀在地好美味」主軸。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館和漢來美食餐飲集團合作，推出「品好書、讀好味—走讀在地好美味」活動，以「走讀在地好美味」主軸。記者徐如宜／攝影
高市圖和漢來美食餐飲集團合作，結合行動書車裝載時下最夯美食系列專書，闡述從產地到餐桌的健康概念。記者徐如宜／攝影
高市圖和漢來美食餐飲集團合作，結合行動書車裝載時下最夯美食系列專書，闡述從產地到餐桌的健康概念。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館和漢來美食餐飲集團合作，推出「品好書、讀好味—走讀在地好美味」活動，以「走讀在地好美味」主軸。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館和漢來美食餐飲集團合作，推出「品好書、讀好味—走讀在地好美味」活動，以「走讀在地好美味」主軸。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館和漢來美食餐飲集團合作，推出「品好書、讀好味—走讀在地好美味」活動，以「走讀在地好美味」主軸。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館和漢來美食餐飲集團合作，推出「品好書、讀好味—走讀在地好美味」活動，以「走讀在地好美味」主軸。記者徐如宜／攝影

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