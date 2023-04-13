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屏東投2億造「故事館」 將149年前牡丹社事件化為文化景點

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府整合「牡丹社事件」相關景點向中央提「重點遊憩廊帶計畫」獲2億元經費支持，今年將在紀念公園打造「走讀故事館」、3處景點設遊客中心並培訓導覽解說員。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府整合「牡丹社事件」相關景點向中央提「重點遊憩廊帶計畫」獲2億元經費支持，今年將在紀念公園打造「走讀故事館」、3處景點設遊客中心並培訓導覽解說員。記者潘欣中／攝影

1874年日本以懲蕃名義出兵攻打屏東縣排灣族人的「牡丹社事件」，是台灣近代史上重要的歷史事件，也留下許多珍寶貴的文化資產與歷史場域，縣府整合相關景點向中央提「重點遊憩廊帶計畫」獲2億元經費支持，今年將在紀念公園打造「走讀故事館」、3處景點設遊客中心並培訓60名導覽解說員，為明年事件150周年暖身，同時成為恆春半島的亮點遊程。

1871年，琉球宮古島朝貢船回航時遇颱風在南台灣上岸，54名船員遭原住民殺害，3年後日本以懲兇名義出兵，屏東縣牡丹鄉排灣族人浴血抵抗，因武器和兵力懸殊不敵，史稱「牡丹社事件」，清朝事後議和賠償，也促使清廷在恆春建城佈防，是涉及台灣原住民族、琉球、中國及日本多方的國際事件，也是改變台灣歷史走向和影響台灣近代史上的重要歷史事件。

牡丹社事件留下不少寶貴的文化資產與歷史場域，包括「大日本琉球藩民墓」、「討蕃軍本營地」、「西鄉都督遺蹟紀念碑」、「石門古戰場」、「高士神社」與「恆春古城」，都在落山風風景特定區內，縣府去年向觀光局提案遊憩廊帶計畫獲得支持，今年將於紀念公園打造「走讀故事館」，並在浴血抵抗的牡丹石門、船難地滿州九鵬景點設客服務中心，昨天開辦導覽解說員培訓班，為明年的遊程做準備，也為明年150周年活動暖身。

計畫主持人屏東科技大學森林系教授陳美惠說，培訓班採五合一配套作法，包含人員招募、培訓課程、認證考試、授證儀式及團隊經營，其中團隊經營最重要，從牡丹社事件出發，結合事件場域、館舍，再拓展到「落山風風景特定區」的自然、人文及產業資源，大家共學共好，為特定區的永續旅遊發展，打下人力資源基礎，也將成為南屏東的亮點遊程。

過去多是漢人和日人殖民史觀點，當時的排灣人被塑造殺人魔，前牡丹鄉長林傑西、陳英銘辦研討會、訂紀念日、設紀念公園和故事館，已建立自主詮釋歷史觀點的自主性，強調是文化、語言隔閡產生誤會造成的歷史悲劇；鄉長潘壯志說，公所去年在紀念公園為阿祿古父子雕像揭像，表彰紀念先祖勇敢捍衛家園誓死抵禦外侮的不朽精神，盼以歷史為鏡，學習和解，用愛化解仇恨。

屏東縣政府整合「牡丹社事件」相關景點向中央提「重點遊憩廊帶計畫」獲2億元經費支持，今年將在紀念公園打造「走讀故事館」、3處景點設遊客中心並培訓導覽解說員。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府整合「牡丹社事件」相關景點向中央提「重點遊憩廊帶計畫」獲2億元經費支持，今年將在紀念公園打造「走讀故事館」、3處景點設遊客中心並培訓導覽解說員。記者潘欣中／攝影

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