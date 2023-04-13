高雄巿民陳情吹葉機噪音揚塵擾人 縣市管制強度不一惹議

高雄鳳山民眾反映，附近建商認養的公園清理長期使用吹葉機，噪音擾人並造成嚴重揚塵，質疑其他多個縣市均於「公園」禁用吹葉機，高雄市未禁制，居民淪為次等公民待遇。環保局表示，空品不良時，會啟動禁止行為，包含吹葉機禁止使用，將與建商協調，持續滾動檢討；養工處指出，轄管公園嚴禁使用吹葉機。

高雄市環保局及工務局養工處人員，昨到鳳山和德公園會勘。高雄市的公園由養工處維護，和德公園目前是由一家建設公園認養，因範圍大，維護部分有使用到吹葉機。民眾反映使用吹葉機過程的噪音，影響生活作息，也會造成揚塵，有空氣汙染問題，向市府投訴。

和德公園附近居民陳情，清理人員長期使用吹葉機，噪音和揚塵問題讓民眾不堪其擾。詢問其他縣市，對吹葉機的使用多有規範，像台北市公園處2020年核准223處使用吹葉機，去年限縮到26處，今年則完全禁用吹葉機；台中也有明文規定公園、綠地、園道、行道樹，禁止使用吹葉機；台南也禁用吹葉機清掃落葉；屏東也全面禁用吹葉機。為何高雄不能加以限制，高雄人是次等公民？要求公園應禁止使用吹葉機。

鳳山區和德里長認為，不贊成在此公園使用吹葉機，周遭都是住宅區，環繞公園，確實影響居民安寧。

民眾不滿的說，認養公園的建商根本沒有解決誠意，昨天才在現場會勘，今天早上公園還是繼續使用吹葉機。

環保局和養工處昨日會勘結果，考量和德公園四周住宅圍繞，若使用吹葉機容易影響民眾安寧，請認養的建設公司基於企業社會責任，與維護廠商溝通是否可改採其他清理落葉方式或增派人手，避免使用吹葉機擾民。

環保局表示，依據行政院環保署「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」規定，每年10月至隔年3月，環保署每日上午第1次空氣品質預報資料達到空品不良條件時，環保局發布啟動易致空氣汙染行為管制，並通知工務局等相關單位，自預報日翌日起轄內公園禁止使用吹葉機。但非空汙季時，則無管制吹葉機。而一般使用吹葉機，明顯造成揚塵時，可直接用空汙法32條判斷，用行為罰開罰。

環保局表示，台中、桃園和屏東，在噪音管制法中有特別規範特定時不能使用、或全時不能使用吹葉機，只要有使用吹葉機，不用測噪音，可以直接開罰。「噪音管制法」規定，工廠、娛樂場所、營業場所、營建工程、擴音設施及本局公告之場所、工程及設施需符合噪音管制標準，但因公園使用吹葉機非屬上述管制對象，所以尚無法以噪音管制標準管制。