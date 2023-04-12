共管會議決議…阿朗壹古道每年7、8月關閉 維護生態環境

屏東縣旭海觀音鼻自然保留區（阿朗壹古道）從2023年起，定期每年7、8月關閉，暫停民眾申請進入，加強地景保育，維護自然保留區生態環境。

屏東縣府農業處指出，關閉時間訂定考量民眾進入保留區安全性，「旭海觀音鼻自然保留區」地質脆弱，全區均為高度崩塌潛勢區域，遇豪大雨時土石崩落機率遽增，雨季進入保留區危險性極高。

農業處指出，保留區長達6公里的礫石灘缺乏遮蔭處，盛夏午間豔陽配合海面反射及礫石快速升溫環境效應，導致民眾熱衰竭及中暑事件頻傳，中暑前期體能衰退亦大幅提升失足外傷風險，基於以上原因，縣府關閉時間定於高溫多雨的夏季，並在詢問當地46名解說員意見後，有過半數（25位）解說員同意在7、8月份關閉保留區。

縣府在去年9月19日召開「屏東縣旭海觀音鼻自然保留區與旭海部落原住民資源共同管理委員會111年度第1次共管會議」，與會的機關代表及旭海部落代表在保留區定期關閉事宜獲共識。自然保留區是為維護其原有自然狀態而劃設，管制人數並定期關閉，給予區域內的動植物及土地充分休養生息，才符合自然保留區的劃設理念。

農業處指出，從2012年起，民眾為環境教育需要，可預約申請進入旭海觀音鼻自然保留區，經統計每年平均約4萬人次造訪。但民眾進入保留區活動，對內部環境是干擾，全年不間斷人為干擾讓保留區沒有充足時間恢復穩定平衡狀態，加劇地質與生態環境的破壞。為減緩環境破壞，屏東縣政府決定每年定期關閉保留區，讓其有休養生息的機會。