屏東縣石頭營提報文化景觀審議 光電業卻施工遭勒令停工

屏東縣枋寮石頭營二戰日軍要塞遺跡，捍衛石頭營聯盟召集人林炫耀3年前提報古蹟，屏縣府文資委員審議後不列冊，林去年9月改提報「文化景觀」，整體面積共129公頃，但近期卻發現有光電業者在提報範圍內施工，文資所表示，接獲通報後已要求光電業者根據文資法規範，勒令暫停施工。

屏東縣議員蔣月惠、捍衛石頭營聯盟召集人林炫耀、枋寮鄉前鄉民代表林文央等10多人，今到枋寮鄉新開村抗議，批屏縣府不作為，拖時間讓光電業者持續在二戰歷史遺跡上砍樹種電毀壞歷史遺跡。

捍衛石頭營聯盟召集人林炫耀3年前提報古蹟，屏東縣府文資所經文資委員審議後不列冊。林炫耀去年9月改提報「文化景觀」，整體面積共129公頃，文資所指出，提報範圍面積大，去年12月與提報人確認清查後，提報範圍129公頃、81個土地所有權人、318筆土地。

由於去年9月提報的文化景觀範圍，清查後有兩筆地號在光電業者開發範圍內，屏縣府環保局指出，光電業者申請開發是在2021年初申請審核通過，當時未知該處有石頭營相關遺跡。

文資所指出，近期接獲通報後，本月10日到場要求光電業者根據文資法61條第4項規定，先暫停施工，因為文資審議期間，暫列為文化景觀，縣府目前完成地籍資料清查等現勘前置作業，後續依程序啟動現勘，並通知利害關係人出席，考量該場域草叢生，為利後續現勘須請人辦理現勘路線雜草清除，預計4月底完成。