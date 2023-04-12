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高市環保局掌握八大流域汙染量 滾動檢討強化管制措施

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局人員進行後勁溪河川採樣。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局人員進行後勁溪河川採樣。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局表示，為掌握河川汙染來源，近日完成後勁溪汙染總量分析評估，以指標汙染物氨氮為例，每日汙染排放量1696 kg/day，民生污水排放量1012 kg/day，占比59.7%最高，其次為事業廢水排放量668 kg/day，占比39.4%。後續會逐步完成各流域汙染組成的分析評估，再依結果採取不同管制措施。

環保局土水科表示，後勁溪汙染總量分析評估結果，各類汙染來源廢汙水排放總量為5萬1010立方公尺/天(簡稱CMD)，生化需氧量(BOD)、懸浮固體(SS) 及氨氮等游染物排放量情形有四部分。民生部分，人口數25萬1286人，流域接管率45.7%，排放後勁溪民生汙水量為29,625 CMD，BOD排放量2,972 kg/d；SS排放量2,670 kg/d；氨氮排放量1,012 kg/d。

後勁溪列管事業有55家，晶圓製造及半導體製造業12家最多、金屬表面處理業10家次之，事業廢水量21,325 CMD，BOD排放量666 kg/d；SS排放量640 kg/d；氨氮排放量668 kg/d。畜牧場有8家，畜牧廢水量約為60 CMD，BOD排放量139 kg/d；SS排放量244 kg/d；氨氮排放量16 kg/d。其他非列管事業主要分布於仁武排水、竹後排水、竹子門排水，依仁武排水查察結果，多無製程廢水，僅員工活動產出生活汙水，已併入民生汙染中估算，不另計算汙染量。

環保局表示，依據評估結果，後勁溪汙染組成以民生為主、事業次之，民生汙水部分，將結合水利局積極推動公共汙水下水道接管，加速家戶接管作業；而事業廢水氨氮佔比仍達39.4%，除持續針對事業放流水勤查重罰，已於106年公告「後勁溪流域廢(污)水氨氮排放總量管制」，強化源頭管制禁用氯化銨及訂定放流水氨氮標準，再於111年9月修正公告管制，要求放流水排放量大於1000 CMD的事業，須設置放流水自動監測系統，以隨時掌握放流水水質。

環保局長張瑞琿強調，後續會逐步完成各流域汙染組成的分析評估，再依各河川評估結果，針對汙染來源種類及性質，採取不同管制措施。例如高雄市推動河川(後勁溪)氨氮排放總量管制，目前正在推動阿公店溪氨氮放流水加嚴標準。呼籲事業應妥善操作廢水處理設施，一經查獲非法排放行為，將告發及處分；在地攤商及民眾也要妥善處理廢棄物，勿將廢油、汙水與垃圾隨意丟入河川。

高雄市環保局人員進行後勁溪事業放流口採樣。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局人員進行後勁溪事業放流口採樣。圖／高雄市環保局提供

後勁溪 高雄市 廢棄物

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