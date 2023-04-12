誰來接棒劉世芳? 高雄毒防局長林瑩蓉也被點名 當事人這樣說

民進黨現任高雄左楠區域立委劉世芳不再拚連任，綠營正尋覓有實力的戰將，高雄市毒防局長林瑩蓉被點名，她笑說，「不可能啦！要把本分做好，不會去參選立委」。

林瑩蓉現年58歲，曾擔任高雄市議員，2012年代表民進黨參選高雄市左楠區立委，與時任立委的國民黨黃昭順對打，僅小輸黃5千票，算是打下漂亮一仗。

在陳其邁小內閣團隊中，林瑩蓉稱得上是核心成員，陳其邁2018年參選市長、2020年補選一役，林都有參與輔選，和陳其邁互信默契不錯，2020年陳其邁補選上任後，林瑩蓉加入小內閣擔任毒防局長，雖然轉入政務官跑道，但林瑩蓉對左楠主場的關懷還是很深，沒有和地方疏離，許多人看好她還是有機會再參選。

林瑩蓉是台大法律系畢業，曾經是律師，看盡社會百態，對一人吸毒全家受累情況格外有感，她在毒防局以創意思維推動反毒，也催生「藥癮者生育保健醫療支持補助計畫」，要求個管員要和收容人建立信任關係，給予心理支持，成為回歸正軌重要一步，強調「不只幫助個人，而是陪伴一個家庭！」