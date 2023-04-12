留住金門水 瑠公處將助金門建引水向上系統復育生態

金門連續2年遭遇嚴重旱災，灌溉用水顯得格外重要。行政院農業委員會農田水利署瑠公管理處長朱建偉今天拜會縣長陳福海，兩人就金門的農田水利建設進行意見交流，陳福海感謝瑠公管理處長期對金門的協助，希望借重他們的專業，把金門的水留住，讓水在金門保留最佳效用，也希望中央地方一起合作，嘉惠地區農民。

朱建偉今天率財團法人農業工程研究中心董事長呂芳堅等人到金門縣政府拜會，受到陳福海的熱烈歡迎，包括縣府建設處長張瑞心、金門縣農會常務監事蔡水游、理事長許玉昭、總幹事文水成及周子傑議員等人也在場作陪。

瑠公管理處前身為瑠公農田水利會，自民國97年起陸續補助金門地區旱作灌溉設施，改善金門農業供水狀況。108年當時的瑠公水利會於金沙鎮官嶼劃段成立一灌溉示範區，將再生水透過滯滲過濾池加以利用，有效緩解地區農作旱害。

除該灌溉示範區設置外，金門許多農友的節水灌溉設施、抽水馬達、農用儲水塔都是由瑠公農田水利會補助，111年地區因缺水導致農作旱害，當時該會亦加碼補助五鄉鎮農友旱作灌溉設施計350萬元。

陳福海表示，目前金門地區有許多的農塘，但沒有灌溉系統，僅能等降雨才能利用，現在重點要如何把水留在金門，做更好的利用，後續將邀集相關單位一起建構水資源圖資庫，進行規劃以符合地區民眾的需求。他也特別感謝瑠公管理處團隊對於金門農業的幫忙，稱他們是「金門恩主公」，盼借重瑠公管理處的專業，讓放流水有效的供給予有需求的人身上，將是金門農業的一大進展。

朱建偉則表示，為了讓水資源有效利用，目前請台灣大學研究團隊，研究放流水再利用，以符合灌溉的水質，提供地區農作使用，並且要解決埤塘優養化及阻塞問題，希望建置引水向上系統，復育河川生態環境，供給周邊農民灌溉使用，本年度希望能與縣府合作，未來希望能讓更多農友可以利用。