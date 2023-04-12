高鐵南延屏東帶動周邊房價？房仲業者：北部投資客詢問高

高鐵到屏東，是否帶動周邊房價？屏東住商不動產和平加盟店劉羽菲觀察，高鐵南延屏東拍板後，確實有北部投資客開始收購六塊厝計畫區內農地，她接委託時屋主也會因高鐵在附近而調整開價。

劉羽菲觀察，但是真正讓房價上漲大多還是回歸到利率漲、工資漲、建材成本漲、人工漲價等，導致房價上揚。

六塊厝周邊，屏東市大武營區附近因屏東榮總進駐後，微微帶動房市，劉羽菲說，現在是買方市場，實價登錄透明化，大家都看得到，房價房市不是賣方說了算，買方也會思考看市場行情決定是否購屋。

劉羽菲提到，就有買方認為在屏東榮總附近，一開始開價高於市場行情，但觀察兩三個月後，發現買方興趣缺缺，最後才將價格調回市場行情價。

屏東縣除了大武營區周邊屏東榮總外，麟洛交流道下方有義大醫院進駐，打造健康產業園區，劉羽菲說，麟洛周邊的房市反而比六塊厝還要熱，麟洛周邊的土地陸續被收購，連她麟洛姑姑家前面的老房子也被建商收購蓋新的透天厝，附近農地也陸續被投資客收購，義大進駐確實對房市有些許上揚。

劉羽菲說，屏東榮總與義大健康產業園區，兩院距離約不到10公里，資源是否過度集中？買方會因此買單？仍待後續觀察。