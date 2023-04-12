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高鐵南延到屏東…議員批勿淪為政治炒作 民眾盼趕快動工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
高鐵南延屏東已經拍板定案，但網路近期有引發熱議，屏東縣議員陳揚認為，不要淪為政治炒作，屏東人要爭取的交通平權。圖為高鐵站。記者劉星君／攝影
高鐵南延屏東已經拍板定案，但網路近期有引發熱議，屏東縣議員陳揚認為，不要淪為政治炒作，屏東人要爭取的交通平權。圖為高鐵站。記者劉星君／攝影

高鐵拍板定案南延屏東，但近期有網友PO文表示，「為何高鐵南延到屏東？坐到左營轉台鐵不就好了，到底對高鐵有啥效益？」貼文掀起大批網友討論。屏東縣議員陳揚說，外界關心何時會動工，不要每次都淪為政治炒作。

高鐵到屏東，設址在屏東市六塊厝，周邊規畫高鐵特定區，包括興建國際級棒球場、屏東科學園區、也興建屏科實中等，縣府強調，相關建設計畫都一步步進行中。屏東縣議員陳揚認為，大家關心高鐵何時動工，不要每次都淪為政治炒作，屏東人爭取的是交通平權。

「屏東人繳的稅沒有打8折」，屏東縣從事服務業的林女說，台灣第一條高速公路完成終點站只到高雄，2004年南二高才延伸到屏東。鐵路電氣化屏東更是足足落後44年，回想起求學期間每次返鄉都要大包小包，搭五小時客運，返鄉漫漫長路。

屏東縣民張女說，台灣燈會總預算7.8億元，燈會隨隨便便就幾個億，應該要留下交通建設，才是民生必需，不管坐的人多不多 ，這是一日生活圈必要建設，屏東完成後，台東、花蓮也有機會。

屏東縣議員梁育慈說，大學北上念書，每次回家屏東時，都搭夜間國光號客運、統，在車上睡5小時，把握回家時間。高鐵到屏東當然有其必要性，「所有重大交通建設都只到高雄」，屏東人需要高鐵，對屏東建設發展意義重大。

高鐵延伸到屏東，屏東縣民也期待能到延伸到潮州，潮州鎮公所主秘王建元說，最常遇到民眾問，「高鐵到底會不會來？」，他都回答，「我希望會來，而不是預計何時會來」，希望不要變成期待或空談。

屏東市民代表傅建雄認為，應優化從台鐵新左營轉乘屏東台鐵的路線，高鐵、台鐵時刻表的接駁班次的銜接。

交通旅遊處表示，高鐵跨越高屏溪耗費10多年，若往南至潮州、甚至枋寮一次到位，花費更高、難度更大，縣府的策略是讓高鐵先跨過高屏溪至六塊厝，才有後續可能性。縣府和交通部鐵道局多次會議，雙方有共識未來高鐵南延銜接南迴鐵路到東部，目前高鐵正進行可行性研究，已預留路廊規畫日後可延伸至潮州。

屏東縣 高鐵

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