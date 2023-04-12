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曾創下每顆500元天價 高雄紅蜜蓮霧脆甜爆汁

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
紅到發黑發亮的紅蜜蓮霧，色澤鮮明、花青素飽滿，農友建議要整顆吃才過癮，口感讓人難忘。記者王慧瑛／攝影
紅到發黑發亮的紅蜜蓮霧，色澤鮮明、花青素飽滿，農友建議要整顆吃才過癮，口感讓人難忘。記者王慧瑛／攝影

高雄紅蜜蓮霧曾在大陸上海創下每顆500元天價，近年行銷加拿大、杜拜等海外市場，成為精品級搶手貨，農友今年留下2千盒給國內老饕品嘗，透過高雄首選電商平台銷售。農友樊豫興經歷16年寒窗研究，一度靠吃老本支撐，如今苦盡甘來，他說，每一口都是農友心血，希望讓更多人看見台灣農業硬實力。

樊豫興說，今年初幾波低溫造成落葉、落果，對收成造成一些耗損，他認為，紅蜜蓮霧栽培技術已算純熟，但天氣仍是一大考驗，栽培面積無法貪心，田間管理、施肥等各面向都要審慎，才能把品質顧好。

高雄紅蜜蓮霧主要種植在路竹區，外銷加拿大長達13年，在高雄物產館穿針引線下，也保留2千盒在國內通路。農糧署南區分署分署長羅正宗、高雄市農業局副局長王正一等人今天一同行銷紅蜜蓮霧，忍不住一口接一口，也現場做甜度實測，甜度高達17。農友樊豫興說，紅到發黑發亮的紅蜜蓮霧，色澤鮮明、花青素飽滿，要整顆吃才過癮，口感細緻，甜脆爆汁讓人驚豔。

羅正宗說，他自己研究水稻26年，深知農業培育之路必須要耐得住寂寞，終有一天會開花結果，農友樊豫興等人花16年心血將紅蜜蓮霧推上國際舞台，成果得來不易。

王正一指出，紅蜜蓮霧今年再次通過SGS檢測，411項農藥殘留全數過關，順利銷售到杜拜市場，寫下新里程碑。今年特地留下紅蜜蓮霧一貨櫃量供應台灣市場，讓國人也能品嘗外銷精品等級蓮霧。

高雄物產館經理黃耀寬表示，去年4千盒在2周內完銷，今年總量2千盒，每盒重量3台斤售價1288元，想品嘗動作要快。高雄首選電商平台：https://www.khagri.org.tw/

高雄紅蜜蓮霧曾在大陸上海創下每顆500元天價，近年行銷加拿大、杜拜等海外市場，成為精品級搶手貨。記者王慧瑛／攝影
高雄紅蜜蓮霧曾在大陸上海創下每顆500元天價，近年行銷加拿大、杜拜等海外市場，成為精品級搶手貨。記者王慧瑛／攝影

高雄紅蜜蓮霧曾在大陸上海創下每顆500元天價，近年行銷加拿大、杜拜等海外市場，成為精品級搶手貨。記者王慧瑛／攝影
高雄紅蜜蓮霧曾在大陸上海創下每顆500元天價，近年行銷加拿大、杜拜等海外市場，成為精品級搶手貨。記者王慧瑛／攝影

紅到發黑發亮的紅蜜蓮霧，色澤鮮明、花青素飽滿，農友建議要整顆吃才過癮，口感讓人難忘。記者王慧瑛／攝影
紅到發黑發亮的紅蜜蓮霧，色澤鮮明、花青素飽滿，農友建議要整顆吃才過癮，口感讓人難忘。記者王慧瑛／攝影

高雄紅蜜蓮霧曾在大陸上海創下每顆500元天價，近年行銷加拿大、杜拜等海外市場，成為精品級搶手貨。記者王慧瑛／攝影
高雄紅蜜蓮霧曾在大陸上海創下每顆500元天價，近年行銷加拿大、杜拜等海外市場，成為精品級搶手貨。記者王慧瑛／攝影

農糧署南區分署分署長羅正宗、農友樊豫興、高雄市農業局副局長王正一（由右至右左） 一同行銷紅蜜蓮霧，忍不住一口接一口。記者王慧瑛／攝影
農糧署南區分署分署長羅正宗、農友樊豫興、高雄市農業局副局長王正一（由右至右左） 一同行銷紅蜜蓮霧，忍不住一口接一口。記者王慧瑛／攝影

高雄物產館集結各地物產，讓遊客、市民能買到高雄優質的農特產品及伴手禮。記者王慧瑛／攝影
高雄物產館集結各地物產，讓遊客、市民能買到高雄優質的農特產品及伴手禮。記者王慧瑛／攝影

紅到發黑發亮的紅蜜蓮霧，色澤鮮明、花青素飽滿，農友建議要整顆吃才過癮，口感讓人難忘。記者王慧瑛／攝影
紅到發黑發亮的紅蜜蓮霧，色澤鮮明、花青素飽滿，農友建議要整顆吃才過癮，口感讓人難忘。記者王慧瑛／攝影

高雄市農業局副局長王正一指出，紅蜜蓮霧今年再次通過SGS檢測，411項農藥殘留全數過關，順利銷售到杜拜市場，寫下新里程碑。記者王慧瑛／攝影
高雄市農業局副局長王正一指出，紅蜜蓮霧今年再次通過SGS檢測，411項農藥殘留全數過關，順利銷售到杜拜市場，寫下新里程碑。記者王慧瑛／攝影

農糧署南區分署分署長羅正宗（左一） 、高雄市農業局副局長王正一（右二） 等人今天一同行銷紅蜜蓮霧，現場做甜度實測，甜度高達17。記者王慧瑛／攝影
農糧署南區分署分署長羅正宗（左一） 、高雄市農業局副局長王正一（右二） 等人今天一同行銷紅蜜蓮霧，現場做甜度實測，甜度高達17。記者王慧瑛／攝影

農糧署南區分署分署長羅正宗（左）、高雄市農業局副局長王正一（中）攜手行銷紅蜜蓮霧，為農友打氣。記者王慧瑛／攝影
農糧署南區分署分署長羅正宗（左）、高雄市農業局副局長王正一（中）攜手行銷紅蜜蓮霧，為農友打氣。記者王慧瑛／攝影

農糧署南區分署分署長羅正宗、農友樊豫興、高雄市農業局副局長王正一（由右至左） 一同行銷紅蜜蓮霧，忍不住一口接一口。記者王慧瑛／攝影
農糧署南區分署分署長羅正宗、農友樊豫興、高雄市農業局副局長王正一（由右至左） 一同行銷紅蜜蓮霧，忍不住一口接一口。記者王慧瑛／攝影

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