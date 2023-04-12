高雄旗后漁港新風光可期 2024年3月整建完工

高雄旗后漁港碼頭已有40多年歷史，不少基本設施已老舊；高市府海洋局表示，已爭取到1.44億元經費，第一期將整建老舊碼頭護岸、增加照明設備等，預計明年3月完工啟用。

高雄市政府海洋局今天發布新聞稿表示，已爭取到農委會漁業署補助經費，將進行整建，改善公有魚市場前方長約160公尺老舊碼頭護岸及周邊環境設施優先施工；總經費有新台幣1.44億元，工程分為二期，第一期工程已完成規劃設計。

海洋局表示，旗后漁港基本設施與周邊環境老舊，改建採二期辦理，第一期優先整建魚市場前的老舊碼頭護岸，增加碼頭使用空間，並強化夜間照明亮度；另也針對連接港區5處既有排水道出水口新設自動閘門，改善當地海水倒灌問題。

海洋局長張漢雄指出，旗后漁港原是灘地，民國41年建港後供小型漁船停泊使用，在68年至76年間興建碼頭及泊地，後經歷幾次整建及修繕完成，屬高雄市政府主管的第二類漁港。

旗后碼頭水深1.9公尺，泊地面積約0.98公頃，可供20噸級以下近沿海漁船靠泊休息；碼頭鄰近旗津市區，假日有不少遊客造訪，旗后漁港兼具漁業及觀光功能。

海洋局指出，藉由漁港設施的建置與改善，在各項工程完工後，不僅提供漁民更安全友善作業環境，同時可改善漁港周邊景觀環境，活絡地方發展。