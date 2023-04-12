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想換工作照過來！麥當勞金門徵才 起薪4萬起跳

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
勞動部金門就業中心將於4月17日(一)下午1:30-3:30，在金門就業中心二樓舉辦現場徵才活動，歡迎對餐飲住宿業領域有興趣的朋友，一起來參加。圖／金門就業中心提供
勞動部金門就業中心將於4月17日(一)下午1:30-3:30，在金門就業中心二樓舉辦現場徵才活動，歡迎對餐飲住宿業領域有興趣的朋友，一起來參加。圖／金門就業中心提供

你想換工作嗎？全球速食龍頭麥當勞7月將在金門展店，勞動部金門就業中心敲定4月17日(一)下午1:30-3:30，在金門就業中心二樓舉辦現場徵才活動，此次主要由和德昌股份有限公司(麥當勞)、昇恆昌股份有限公司、金湖飯店股份有限公司提供48個工作機會，歡迎對餐飲住宿業領域有興趣的朋友，一起加入工作團隊。

這次算是疫情過後，昇恆昌集團與麥當勞的首度大規模徵才活動，據了解，麥當勞此次的徵才提供14個正職及時薪服務員需求；昇恆昌股份有限公司與金湖飯店股份有限公司則提供服務銷售顧問、餐廳內外場服務員、會計等共計34個職缺，其中餐廳爐頭及砧板，經常性薪資逹4萬以上。

據了解，麥當勞員工的福利除了法定項目中勞健保、各式假別（年、病、婚、產假等）之外，還有三節獎金，定期辦理員工聚餐旅遊等；昇恆昌股份有限公司與金湖飯店股份有限公司則享團保、子女教育補助、生育、結婚、生日、三節獎金、年度績效獎金、關係企業購物、住宿優惠、工作時間免費供餐等多項福利，歡迎轉知有意返鄉就業親友踴躍前來面試。

金門就業中心張哲銓主任表示，民眾可把握與廠商直接面對面溝通的機會，深入了解想要應徵職缺之工作性質與薪資、福利及待遇。本次徵才活動開放預約，求職者可透過電話或臨櫃服務時預約面試，也可至https://forms.gle/m2doVvcJqHJif7Ku7線上預約。當天於徵才時間內前往報名應徵者，皆會面試完畢。有任何問題歡迎來電洽詢，電話：082-311119轉8135陳小姐。

麥當勞 金門

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