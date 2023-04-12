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藤枝國家森林遊樂區4/21起免預約 現場購票入園

中央社／ 高雄12日電

林務局屏東林區管理處今天表示，為增加遊客入園便利性，位於高雄市桃源區的藤枝國家森林遊樂區4月21日起免預約，現場購票即可入園，每天人數上限800人。

林務局屏東林區管理處今天發布新聞稿表示，藤枝國家森林遊樂區原本入園採預約制，經過1年調適性營運後，就入園人數及用水情形等多方因素綜合評估後，將從今年4月21日起採現場購票即可直接入園，增加遊客到訪便利性。

屏東林區管理處指出，同時因應山區水源調節，仍維持每天800人購票上限，遊客可隨時透過台灣山林悠遊網即時查詢藤枝國家森林遊樂區網站遊客人數，方便旅遊路線安排。

此外，因藤枝聯外道路18公里處以上仍進行施工，屏東林區管理處建議自駕遊客將車輛停放於16.5公里處的櫻花公園停車場，由林下步道步行入園（長度約1公里）。

屏東林區管理處也提醒遊客，因藤枝國家森林遊樂區位於中海拔山區，氣溫較低且天氣多變化，遊客需評估身體狀況並挑選適合於山區活動的裝備，並穿著便於山區行走的鞋子。

屏東 森林遊樂區

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