鹽埕國小辦畢業活動 小鐵人與長輩種下幸福樹苗

高雄市鹽埕國小傳承12年的「畢業生健康小鐵人」活動今天開跑，65名畢業生完成6公里單車社區巡禮、路跑與游泳；也和長輩一起種下幸福樹苗、獻上祝福卡片。

鹽埕國小今天邀請華山基金會長者到校，以合唱團表演開場，透過溫暖歌聲，精彩的演出讓長輩感受滿滿的愛與關懷。活動中畢業生與長輩一起種下幸福樹苗、插上祝福卡片，傳遞滿滿的祝福。

鹽埕國小發布新聞稿表示，畢業生上午9時30分騎著單車從學校出發，展開全長6公里「堀江巡禮」，沿街都有民眾揮手加油。後續回到學校進行800公尺「鬥陣傳承」路跑和50公尺「泳往直前」游泳。

6年級學生劉鈺詩說，騎單車社區巡禮很有趣，也發現之前沒有留意到的校園、社區景象。看到老師們在校門前迎接大家回校很感動。陳姓學生也說，挑戰「小鐵人」又能與長輩同樂，是畢業前很有趣的體驗。

校方表示，這次「小鐵人」活動結合公益，學生與家長以自行車行腳鹽埕大街，結合「教育素養、為愛公益、醫療關懷」3項主軸，沿途宣導「教育愛、感恩公益、社區關懷行動」精神。

活動期間，阮綜合醫院社區醫療團隊也設置活動醫療站、隨車意外救護、社區衛生醫療諮詢、免費健檢衛教宣導等擴大醫療關懷服務，讓學生直接感受社會公益資源。活動也結合鹽埕華山基金會，為照顧長輩、關懷獨居老人盡一份力。

鹽埕國小校長方朝郁說，學生應學習適應能力，在畢業前不單是以運動挑戰自我，也為愛做公益，留下美好的回憶。鹽埕國小「小鐵人」活動，期許畢業生在展開不同階段人生，能懂得「愛生命、愛感恩、愛環境」，學習關懷與付出，承擔更有挑戰性的未來。