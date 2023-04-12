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首塊挺郭台銘看板現身高雄 前高市藍營女議員力挺

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄首面挺郭台銘看板現身，立委參選人陳若翠表態力挺。圖／民眾提供
高雄首面挺郭台銘看板現身，立委參選人陳若翠表態力挺。圖／民眾提供

日前宣布投入2024立委選戰的國民黨前高雄市議員陳若翠，12日首度在街頭掛出「支持全民徵召郭台銘選總統」看板，表態力挺鴻海集團創辦人郭台銘選總統，讓經過民眾忍不住多看一眼。

該兩面看板分別在鹽埕區富野路與新興街口，苓雅區樂仁路上架，看板上陳若翠與郭台銘合體，打出「最強CEO郭台銘與前進國會陳若翠」，這也是高雄首塊立委參選人挺郭台銘的看板上架。

陳若翠在臉書粉專PO文表示，台灣要以安全、經濟優先，需要一位具有國際視野、大格局、最強CEO 的企業人才治國，才能發展安定繁榮，創造和平安全，相信郭董可以讓台灣經濟奇蹟再發生。

陳若翠說，要拼人民過好曰子，藍營國會立委才能拼過半，希望國民黨多聽聽地方老百姓聲音，團結力量大。

高雄首面挺郭台銘看板現身，立委參選人陳若翠表態力挺。圖／民眾提供
高雄首面挺郭台銘看板現身，立委參選人陳若翠表態力挺。圖／民眾提供

陳若翠 郭台銘 國民黨

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