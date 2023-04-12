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屏東高鐵特區4案6條聯外道路 實中、棒球場周邊最迫切
高鐵南延屏東拍板定案，周邊相關計畫全面啟動，高鐵特定區規畫屏東縣運動休閒園區、屏東科技產業園區、屏東科學園區，興建屏科實驗中學等，周邊聯外道路縣府同步作業，爭取4案6條聯外道路改善、拓寬，其中又以屏科實中大門口道路、國際棒球場周邊，有迫切需求。
工務處長楊慶哲說，配合屏東縣運動休閒園區國際棒球場與屏科實驗高級中學設立，並考量未來周邊屏東高鐵特區、屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區等國家旗艦產業與重大交通建設開發，研擬4項聯外道路改善計畫。
4項聯外道路改善計畫包括，高鐵屏東特區1-2及1-6計畫道路拓建工程、高鐵屏東特區1-1計畫道路拓建工程、高鐵屏東特區2-1及2-13計畫道路新闢工程、高鐵屏東特區2號計畫道路拓寬工程等4案計畫，總經費計28.13億元。
楊慶哲說，較迫切的聯外道路改善需求，屏科實中大門口，1-1道路拓寬工程目前12米，之後拓寬18米。189線部分，四線道拓寬到40米，因應周邊整體交通。
楊慶哲說，該4項計畫工程提報內政部營建署「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）六年（111至116年）」爭取專款經費執行，為縮短建設期程，同步辦理相關工程規畫設計及用地取得作業，道路完成後可提供新建國際棒球場及實驗中學對外聯絡通路外，可串連高鐵車站、六塊厝車站、屏東科技園區及屏東科學園區，及提升屏東市區西北側外環道路整體效益，減少市區道路車流及壅塞。
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