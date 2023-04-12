快訊

淡大前副校長留遺書「腦部病變智能已失」墜樓亡 醫：高知識份子對失智更敏感

日本旅遊淨土還剩哪裡？ 鄉民推爆2處：觀光客不多又漂亮

綠委批拍陳其邁馬屁 許銘春氣哭怒離場：我不幹可以吧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東高鐵特區4案6條聯外道路 實中、棒球場周邊最迫切

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
高鐵南延屏東，屏東高鐵特定區位在屏東市六塊厝，目前用地情況，此區塊日後將作為屏科實中校地。記者劉星君／攝影
高鐵南延屏東，屏東高鐵特定區位在屏東市六塊厝，目前用地情況，此區塊日後將作為屏科實中校地。記者劉星君／攝影

高鐵南延屏東拍板定案，周邊相關計畫全面啟動，高鐵特定區規畫屏東縣運動休閒園區、屏東科技產業園區、屏東科學園區，興建屏科實驗中學等，周邊聯外道路縣府同步作業，爭取4案6條聯外道路改善、拓寬，其中又以屏科實中大門口道路、國際棒球場周邊，有迫切需求。

工務處長楊慶哲說，配合屏東縣運動休閒園區國際棒球場與屏科實驗高級中學設立，並考量未來周邊屏東高鐵特區、屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區等國家旗艦產業與重大交通建設開發，研擬4項聯外道路改善計畫。

4項聯外道路改善計畫包括，高鐵屏東特區1-2及1-6計畫道路拓建工程、高鐵屏東特區1-1計畫道路拓建工程、高鐵屏東特區2-1及2-13計畫道路新闢工程、高鐵屏東特區2號計畫道路拓寬工程等4案計畫，總經費計28.13億元。

楊慶哲說，較迫切的聯外道路改善需求，屏科實中大門口，1-1道路拓寬工程目前12米，之後拓寬18米。189線部分，四線道拓寬到40米，因應周邊整體交通。

楊慶哲說，該4項計畫工程提報內政部營建署「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）六年（111至116年）」爭取專款經費執行，為縮短建設期程，同步辦理相關工程規畫設計及用地取得作業，道路完成後可提供新建國際棒球場及實驗中學對外聯絡通路外，可串連高鐵車站、六塊厝車站、屏東科技園區及屏東科學園區，及提升屏東市區西北側外環道路整體效益，減少市區道路車流及壅塞。

高鐵南延屏東拍板，屏東高鐵特定區規運動休閒園區、屏東科技產業園區、屏東科學園區，興建屏科實驗中學等，周邊聯外道路縣府同步作業，爭取4案6條聯外道路改善、拓寬。圖／屏東縣府提供
高鐵南延屏東拍板，屏東高鐵特定區規運動休閒園區、屏東科技產業園區、屏東科學園區，興建屏科實驗中學等，周邊聯外道路縣府同步作業，爭取4案6條聯外道路改善、拓寬。圖／屏東縣府提供

屏東縣 高鐵

延伸閱讀

屏東高鐵站旁興建國際級棒球場 經費25億、1.5萬觀眾席

高鐵延伸屏東 屏東縣府：爭取交通平權、跨越高屏溪

屏東獵殺台灣黑熊案 周春米盼重判引以為戒

轉搭台鐵就好？網熱議高鐵延伸到屏東「有何效益」 屏東縣府說話了

相關新聞

首塊挺郭台銘看板現身高雄 前高市藍營女議員力挺

日前宣布投入2024立委選戰的國民黨前高雄市議員陳若翠，12日首度在街頭掛出「支持全民徵召郭台銘選總統」看板，表態力挺鴻...

屏東高鐵特區4案6條聯外道路 實中、棒球場周邊最迫切

高鐵南延屏東拍板定案，周邊相關計畫全面啟動，高鐵特定區規畫屏東縣運動休閒園區、屏東科技產業園區、屏東科學園區，興建屏科實...

鹹酥雞攤賣「A片」竟是高雄黑輪 背後藏洋蔥

網路熱議鹹酥雞攤販售「A片」，真相為高雄聾啞夫妻開的手工黑輪店，取「啞巴」的台語發音得名，且工廠多聘聾啞人士。店家表示，...

鹽埕國小畢業生挑戰小鐵人 騎6公里跑800公尺游50公尺

高雄市鹽埕國小「畢業生健康小鐵人」今天開跑，65名畢業生與長輩們一起種下幸福樹苗，同時獻上祝福卡片，並挑戰完成單車社區巡...

屏東高鐵站旁興建國際級棒球場 經費25億、1.5萬觀眾席

高鐵南延屏東將在屏東市六塊厝設站，周邊畫定高鐵特定區，規畫運動產業園區、屏東科技園區、產業園區、設置屏科實驗中學等。運動...

金門古寧國小推石蚵田探祕 學童搶著當「一日蚵農」

古寧國小在2年前以「海鄉蚵情─古寧400年石蚵田探祕」，榮獲全國戶外教育優質課程模組優選獎，成為古寧國小特色課程，古寧國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦