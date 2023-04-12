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鹹酥雞攤賣「A片」竟是高雄黑輪 背後藏洋蔥

中央社／ 高雄12日電

網路熱議鹹酥雞攤販售「A片」，真相為高雄聾啞夫妻開的手工黑輪店，取「啞巴」的台語發音得名，且工廠多聘聾啞人士。店家表示，除了為安頓社會弱勢，也是給他們安靜工作環境。

有網友日前在臉書社團貼出一張鹹酥雞攤位菜單照片，但菜單中竟然販售「手工A片」，引起熱烈討論。在地人士解答，「A片」就是「高雄黑輪」，是由高雄一對聾啞人士夫妻手工製作的黑輪片，後來才因「啞巴」台語為「A告」，簡稱為A片。

據中央社記者查訪，發現這間店為高雄一對聾啞夫妻傳承祖業好手藝，在高雄製作黑輪已逾一甲子。記者今天前往實地拜訪，一進店內就發現聾啞人士員工正在處理黑輪片，店家品項頗多，生意興隆，在聊天過程中也有數通電話打進來，可見得是地方遠近馳名的名店。

店長接受中央社記者專訪表示，這間店目前已經營業到第3代，老老闆夫妻為聾啞人士，從日治時期父親那輩祖傳手藝就開始做手工黑輪片，對食材手藝等相當講究，高雄許多攤販從這間店批發進貨販售時，便取啞巴夫妻的台語發音「A告」，稱黑輪片為「手工A片」，但這其實是有點不尊重的稱呼，所以才不特別回應或證實。

店長提到，高雄在地人看到「手工A片」品項，便能知道是從這間黑輪店批發販售，老老闆夫妻從年輕開始做黑輪至今，店面也從巷內轉到大路上，這幾年更開了工廠製作食材，一切都很不容易，也感謝大家的支持。

店長指出，許多聾啞人士在社會上因無法講話遭受誤解歧視，店家員工也因此曾被客人或商家痛罵，老老闆夫妻一方面為了讓求職碰壁的聾啞人士能夠有份工作安頓，一方面也因聾啞人士的世界比較單純，只想做好事情。在工廠工作除了能避開接觸人群，也是讓他們較為安心的避風港，因此才多雇用聾啞人士，絕非網友所稱「不讓技藝外流」。

「惦惦嘛做是老老闆一貫作風」，店長低調表示，老老闆是聾啞人士，聽不到、不會說，也沒那麼高的學識，所以沒有那麼多心思應付社會複雜，「對老老闆來講，20歲開始做黑輪配方和材料，就是我們的秘方」，手工製作，沒添加防腐劑，每日現做、售完為止，自然就是店家堅持。

店長強調，如今黑輪店做到第3代傳承，只希望能順順利利，低調做生意，擔心若高調曝光後會引來商家競爭或是不必要的麻煩，希望社會能給予店內員工一些空間，也給予聾啞人士多些關懷。

老闆

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