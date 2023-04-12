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鹽埕國小畢業生挑戰小鐵人 騎6公里跑800公尺游50公尺

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市鹽埕國小「畢業生健康小鐵人」活動，6畢業生完成單車社區巡禮、路跑與游泳三項小鐵人。圖／鹽埕國小提供
高雄市鹽埕國小「畢業生健康小鐵人」活動，6畢業生完成單車社區巡禮、路跑與游泳三項小鐵人。圖／鹽埕國小提供

高雄市鹽埕國小「畢業生健康小鐵人」今天開跑，65名畢業生與長輩們一起種下幸福樹苗，同時獻上祝福卡片，並挑戰完成單車社區巡禮、路跑與游泳三項「小鐵人」，以健康、感恩與關懷之心，留下畢業前的美麗回憶。

鹽埕國小今天邀請華山基金會長輩到校，畢業生與長輩一起種下幸福樹苗，象徵傳遞滿滿的祝福，大手牽小手進行「愛的傳承」，畢業生牽起學弟妹的手交到長輩手上，希望學弟妹能繼續傳承鹽埕國小愛與感恩的好校風，祝福長輩健健康康、快樂長壽。

畢業生早上9點半從學校騎自行車出發，展開「畢業生健康小鐵人」活動全長6公里進行「堀江巡禮」，所到之處有許多社區民眾揮手加油；返回學校再進行800公尺「鬥陣傳承」路跑，還有「泳往直前」游泳50公尺。

「一點兒都不累！」6年級學生劉鈺詩表示，騎單車社區巡禮很有趣，以前似乎都沒有仔細留意學校與社區景像，像教堂、公園都是如此親切與熟悉，教師們在校門前迎接大家回校讓人很感動。陳同學說，畢業前挑戰「小鐵人」又能與長輩同樂，覺得是很有趣的體驗。

鹽埕國小今年以「健康‧感恩‧關懷」作為99屆畢業班小鐵人活動主題。阮綜合醫院社區醫療團隊提供活動醫療站設置、隨車意外救護、社區衛生醫療諮詢、免費健檢衛教宣導等擴大醫療關懷服務，讓學生直接感受社會公益資源。藉由鹽埕分局、鹽埕國小志工團等資源，為社區帶來溫暖友善環境。

鹽埕國小校長方朝郁說，學生應學習適應將來的能力，在畢業前不單是以運動挑戰自己，也為愛做公益，留下美好的回憶。鹽埕國小堅持舉辦「小鐵人」活動，目的在於期許畢業生在展開不同階段人生，能懂得「愛生命、愛感恩、愛環境」，學習關懷與付出，承擔更有挑戰性的未來。

高雄市鹽埕國小「畢業生健康小鐵人」活動，6畢業生完成單車社區巡禮、路跑與游泳三項小鐵人。圖／鹽埕國小提供
高雄市鹽埕國小「畢業生健康小鐵人」活動，6畢業生完成單車社區巡禮、路跑與游泳三項小鐵人。圖／鹽埕國小提供
高雄市鹽埕國小「畢業生健康小鐵人」活動，6畢業生完成單車社區巡禮、路跑與游泳三項小鐵人。圖／鹽埕國小提供
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高雄市鹽埕國小「畢業生健康小鐵人」活動，6畢業生完成單車社區巡禮、路跑與游泳三項小鐵人。圖／鹽埕國小提供
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