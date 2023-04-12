屏東高鐵站旁興建國際級棒球場 經費25億、1.5萬觀眾席

高鐵南延屏東將在屏東市六塊厝設站，周邊畫定高鐵特定區，規畫運動產業園區、屏東科技園區、產業園區、設置屏科實驗中學等。運動產業園區部分，將興建屏東縣立國際棒球場，縣府指出，棒球場今統包公開招標，第四次流標，但相較於前三次流標都無廠商投標，今有2家廠商投標，預計4月20日第五次招標。

屏縣府工務處長楊慶哲說，因統包公開招標要有三家廠商，今天開標有兩家廠商投標，無法完成開標作業，希望相關廠商有資格者能踴躍投標，預計4月20日第五次招標。

屏東縣國際棒球場工程流標四次，楊慶哲坦言，棒球場流標原因，主要受前一段疫情影響，人力缺工、材料物價上漲，影響整體發包進度，廠商核算利潤不符成本，定約有期程履約問題，若未克服，會不敢投標。今天有有廠商參與投標，代表狀況有些緩解。

楊慶哲說，棒球場統包工程，會根據使用者角度、管理維護、容易施工，三大角度規畫，會邀請專業的職棒選手、專家，提供意見，從使用者角度出發，讓日後便於管理維護，在材料取得，也會找容易取得，不容易讓運動員受傷為主。

屏東縣立國際棒球場將設置在現址凌雲國小附近，內野看台區有1萬個觀眾席、外野看台區友5千觀眾席，總共提供1.5萬觀眾席位，第一期開發面積9.8公頃，發包工程經費24億1150萬元，總開發經費25億8657萬1290 元，縣府自行負擔18.4億元，中央補助7.5億元。