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屏東高鐵站旁興建國際級棒球場 經費25億、1.5萬觀眾席

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
高鐵南延屏東，規畫高鐵特定區，屏東縣府將在高鐵特定區內設置屏東縣運動休閒園區，興建屏東縣立國際棒球場，國際棒球場全區鳥瞰圖。圖／屏東縣府提供
高鐵南延屏東，規畫高鐵特定區，屏東縣府將在高鐵特定區內設置屏東縣運動休閒園區，興建屏東縣立國際棒球場，國際棒球場全區鳥瞰圖。圖／屏東縣府提供

高鐵南延屏東將在屏東市六塊厝設站，周邊畫定高鐵特定區，規畫運動產業園區、屏東科技園區、產業園區、設置屏科實驗中學等。運動產業園區部分，將興建屏東縣立國際棒球場，縣府指出，棒球場今統包公開招標，第四次流標，但相較於前三次流標都無廠商投標，今有2家廠商投標，預計4月20日第五次招標。

屏縣府工務處長楊慶哲說，因統包公開招標要有三家廠商，今天開標有兩家廠商投標，無法完成開標作業，希望相關廠商有資格者能踴躍投標，預計4月20日第五次招標。

屏東縣國際棒球場工程流標四次，楊慶哲坦言，棒球場流標原因，主要受前一段疫情影響，人力缺工、材料物價上漲，影響整體發包進度，廠商核算利潤不符成本，定約有期程履約問題，若未克服，會不敢投標。今天有有廠商參與投標，代表狀況有些緩解。

楊慶哲說，棒球場統包工程，會根據使用者角度、管理維護、容易施工，三大角度規畫，會邀請專業的職棒選手、專家，提供意見，從使用者角度出發，讓日後便於管理維護，在材料取得，也會找容易取得，不容易讓運動員受傷為主。

屏東縣立國際棒球場將設置在現址凌雲國小附近，內野看台區有1萬個觀眾席、外野看台區友5千觀眾席，總共提供1.5萬觀眾席位，第一期開發面積9.8公頃，發包工程經費24億1150萬元，總開發經費25億8657萬1290 元，縣府自行負擔18.4億元，中央補助7.5億元。

工務處指出，棒球場2樓平台並設置有商店街，球場周邊提供汽、機車停車位，引入智慧化停車系統。由於周邊緊鄰屏東空軍機場，棒球場高度約3層樓高。除棒球場外，園區規畫景觀滯洪池，提供社區居民運動休憩環境。未來，棒球場設施將委外經營，透過專業團隊管理，讓場地設施完善維護，達到永續經營。

屏東縣府工務處長楊慶哲今說明高鐵特定區，將興建屏東縣立國際棒球場興建工程進度。記者劉星君／攝影
屏東縣府工務處長楊慶哲今說明高鐵特定區，將興建屏東縣立國際棒球場興建工程進度。記者劉星君／攝影
高鐵南延屏東規畫高鐵特定區，屏東縣府將在高鐵特定區內設置屏東縣運動休閒園區，興建屏東縣立國際棒球場，體育專區棒球場位置預計在高鐵站旁。圖／屏東縣府提供
高鐵南延屏東規畫高鐵特定區，屏東縣府將在高鐵特定區內設置屏東縣運動休閒園區，興建屏東縣立國際棒球場，體育專區棒球場位置預計在高鐵站旁。圖／屏東縣府提供

屏東縣 運動 高鐵

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