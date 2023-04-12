金門古寧國小推石蚵田探祕 學童搶著當「一日蚵農」

古寧國小在2年前以「海鄉蚵情─古寧400年石蚵田探祕」，榮獲全國戶外教育優質課程模組優選獎，成為古寧國小特色課程，古寧國小安排五年級學童當起「一日蚵農」，大家跟隨著蚵農到蚵田採蚵，再帶回學校親自剖，稍後並品嚐美味的鮮蚵料理，讓同學都覺得很感動，直說要感謝那些擎蚵剝蚵的人，這個活動讓我知道蚵農的辛苦，以後都會把飯菜吃乾淨。

古寧國小校長黃芸芸、古寧村長李開陣及師長帶領下展開石蚵探祕，從古寧頭北山出海口出發下石蚵田，每人全副武裝戴起手套、穿著膠鞋、拿著擎刀、提起桶子，村長挑著扁擔，拿著洗蚵籃，走在水道渠間，小朋友細細觀察蚵田潮間帶泥沼中的生物，在腳丫子接觸石蚵田泥淖的瞬間，驚叫聲連連。

不少學生在石蚵田間擎蚵、撿蚵、洗蚵，並尋覓豐富多樣的潮間帶生物鏈如：螃蟹、藤壺、海螺、招潮蟹、寄居蟹、彈塗魚、稚鱟、海參等，有的小朋友忍不住好奇地抓來探究一番，驚訝其旺盛活動的生命力，但最後都選擇放生，大自然是最豐富的生態教材園，讓孩子們驚訝不已，直呼下次還要再來。

好大的石蚵！學生們在教室走廊進行「剝蚵體驗」，邀請志工媽媽教授剝蚵技巧，每個人剖起蚵來，架式十足，從「做中學」，越剖越起勁，一下子都成了「剝蚵達人」；學校也將學生現剖的石蚵製成美味的料理，有好吃的炸蚵捲等，令人垂涎三尺，師生吃了讚不絕口，小朋友都說自己剖的最好吃。

黃芸芸表示，每年4月間都會帶領五年級學子實際走訪水巷蚵埕「440年石蚵林」海上特殊地景景觀，「當一日蚵農」，藉由家鄉傳統石蚵產業資源，認識石蚵成長構造，探索潮間帶蚵田生態，學習擎蚵、剝蚵、食蚵等課程，體會蚵農辛勞，盼讓學生感恩珍視食物來之不易，進而在地認同熱愛鄉土文化。