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高市增設污水主幹管 預計116年完工

中央社／ 高雄12日電

高雄市污水系統營運已近40年，高雄市政府爭取內政部補助建設第二過港段及備援系統，以利延壽既有污水幹管，總建設經費新台幣54億元，預計民國116年完工。

陳其邁今天上午於成功路與凱旋路口旁三角公園聽取水利局簡報，了解「高雄污水區第二過港段及備援計畫」，並指示水利局加速辦理。

陳其邁表示，今天主要視察第二過港污水幹管計畫，希望提高污水系統的安全標準，並採取潛盾技術等施作，對周遭影響降到最低，及確保工程如質如期進行。

水利局指出，擴建路污水主幹管過港管段埋設於高雄港港池底部，民國73年興建完成，收集市區與高雄港區等民生污水人口約130萬人，管線穿越高雄港水域輸送到旗津的中區污水處理廠處理，屬於高雄污水區下游唯一的主要幹線。

水利局表示，如果過港段管線破損，污水流入高雄港等鄰近海域，將影響航運、愛河水質及相關經濟活動損失，因此需增設另一條主幹管及備援系統。

經市府向內政部爭取興建經費，內政部於今年1月同意補助，核准建設費為54億元，其中以中央補助92%，地方自籌8%比例籌編經費。

水利局表示，市府興建中華路主幹管作為備援系統，採用潛盾機推進方式佈設大口徑污水管線，穿越高雄港處深度約25公尺，並於三角公園建置抽水站，同時對已屆使用年限的污水主幹管進行檢視，預計113年中開工、116年底完工。

污水 高雄港 水利局

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