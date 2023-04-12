高雄愛之船慈善會澎湖慰助 遇花火節試放憶昔日緣

高雄市愛之船慈善會慈航澎湖慰助活動邁入41年，13日將再度出發，將遇澎湖花火節首度試放，慈善會當年曾協助澎湖空難，與為振興空難後觀光而誕生的花火節，共同見證當年義舉。

澎湖觀光發展研究會前總幹事洪疇雲告訴中央社記者，高雄市愛之船慈善會自民國70年起到澎湖慰助白沙鄉10包白米迄今，除109和110年因疫情停辦外，慰助活動從未間斷，規模更擴及澎湖全島，迄今長達41年。

洪疇雲表示，高雄市愛之船慈善會澎湖慰助活動，與澎湖海上花火節有著難忘緣分，91年5月25日華航空難時，愛之船慈善會恰巧在澎湖進行慰助活動，當時慈善會理事長凌鎮宏等人即率志工等人抵達機場撫慰空難家屬與助念及開設服務台，而華航空難事件重創澎湖觀光，隔年促成澎湖海上花火節誕生，成為澎湖最具代表觀光活動。

洪疇雲指出，澎湖海上花火節13日將試放，而原訂每年5月到澎湖的高雄愛之船慈善會，因13日擴大結合高雄市慈善團體聯合總會辦理「港都之愛for菊島」慈善慰助，剛好碰上花火節的首度試放，認為慈善會與澎湖花火節有著很深緣分。

高雄愛之船慈善會今年結合高雄市慈善團體聯合總會辦理「港都之愛for菊島」慰助活動，13日起連3天分赴澎湖6鄉市、阿福食物銀行和38所國中小學校等慰助600戶弱勢家庭和清寒學生，致贈禮金和物品超過新台幣百萬元。