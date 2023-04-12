提升汙水處理安全係數 高雄將建第二條過港汙水主幹管

高雄汙水系統營運近40年，市府向中央營建署爭取54億元，將建設第二條過港汙水幹管及備援系統。高雄市長陳其邁今前往前鎮成功與凱旋路口三角公園抽水站聽取簡報，他表示，汙水幹管第二備援系統完工後，將會有兩條過港汙水主幹管，可提高汙水處理安全性，且工程採用潛盾推進技術施工，在地下25米施作，可降低對周遭社區影響，讓工程如質如期進行。

水利局表示，擴建路汙水主幹管過港段在1984年興建完成，共有成功、擴建及凱旋路三條主幹管匯流，涵蓋了市區與高雄港區民生汙水人口約130萬人，營運至今近40年，原先是單一幹管通往中洲汙水處理廠，難以停水檢修。市府擔憂一旦過港段管線破損或堵塞，汙水恐流入高雄港甚至回流愛河，造成嚴重汙染及經濟活動損失，向中央爭取建設第二汙水幹管，以拉高管線及汙水系統安全係數。

陳其邁表示，前鎮地區啟動亞灣2.0計畫，有鴻海與多家資通產業投資，從貨櫃倉庫轉型為高科技園區，未來發展可期，市府超前布署，先蓋第二條汙水幹管，第一條即可進行清運，以後高雄有兩條污水道，大高雄區汙水排放的安全係數更為穩定。