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高鐵延伸屏東 屏東縣府：爭取交通平權、跨越高屏溪

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
高鐵延伸屏東，屏東縣府表示，堅持爭取交通平權。圖為左營高鐵站。圖／屏東縣府提供
高鐵延伸屏東，屏東縣府表示，堅持爭取交通平權。圖為左營高鐵站。圖／屏東縣府提供

高鐵延伸屏東地點近日引發網友熱議，屏東縣政府交通旅遊處表示，縣府堅持爭取交通平權，高鐵延伸屏東討論10多年才終獲行政院拍板定案，「先讓高鐵跨越高屏溪進入屏東」，後續才有可能繼續南延、東延，縣府會促請中央加速執行。 

交旅處指出，過去很多重大交通建設都在高屏溪止步。1978年台灣第一條高速公路完成，終點只到高雄，直到2004年南二高才延伸至屏東；就連台鐵，1908年基隆到高雄通車，1941年才有屏東線，慢了32年，鐵路電氣化更足足落後44年。高鐵則至2019年行政院才宣布擇定在屏東市六塊厝設站。 

交通旅遊處表示，爭取高鐵跨越高屏溪已耗費10多年，若要往南至潮州、甚至枋寮一次到位，花費更高、難度更大，縣府的策略是讓高鐵先跨過高屏溪至六塊厝，才有後續可能性。縣府和交通部鐵道局曾多次會議，雙方也有共識未來高鐵南延銜接南迴鐵路到東部，目前高鐵正進行可行性研究，已預留路廊規畫日後可延伸至潮州。 

高鐵延伸，不僅能縮短屏東至全台其他重要交通節點運輸時間，行政院更加碼宣布開發高鐵特定區及建置科技廊道，未來串聯科學園區、科技產業園區、運動休閒產業園區等，整合南北區域連動效應，以因應屏東未來新興科技產業的布局，縮短城鄉差距與均衡國土區域發展。

交旅處認為，高鐵延伸案應回歸以人為本及區域聯合治理思考，縣府會持續促請中央加快執行步伐，完成環島高快速鐵道。

 

高鐵 屏東縣政府 高屏溪

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