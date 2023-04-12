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邀米其林達人開講 高市觀光局助業者摘星

中央社／ 高雄12日電

高雄市2022「米其林指南」有39家餐廳入選，為協助業者搶進今年這項美食指標，高雄市觀光局舉辦摘星職人攻略分享會，發掘更多米其林潛力股，為高雄國際美食觀光再添輝煌成績。

昨日在翰品酒店舉辦的「2023米其林指南摘星職人攻略分享會」，邀集米其林達人分享經驗，輔導並協助餐飲業者搶進2023米其林指南，現場吸引超過百家餐飲業者與會互動。

觀光局長高閔琳今天表示，高雄一直是享譽世界美食之都之一，擁有豐富美食文化、在地新鮮食材和優質餐飲品牌，去年有39家餐廳入選2022「米其林指南」即是最佳認證。透過這次分享會，盼借助達人經驗交流，發掘更多高雄米其林潛力股，協助更多高雄業者入選2023米其林指南，為高雄國際美食觀光再添輝煌成績。

10日的指南摘星職人攻略分享會，邀請全台唯一且連續5年獲米其林三星認證的「君品酒店頤宮中餐廳」、高雄米其林一星「承SHO日本料理」及多位必比登店家，與餐飲業者面對面交流，激盪新的創意火花，進而提升高雄美食品牌形象、知名度及服務細膩度。

上午場次為米其林星級餐廳分享摘星經驗、下午場次則由必比登推介餐廳分享得獎攻略。分享會吸引超過百位高雄餐飲業者，顯見業者對於入選米其林的信心與企圖心。

活動開場由知名美食家Liz（高琹雯）介紹米其林指南基本概念及評選標準、評審員工作方式等，並與多名米其林達人引言互動、分享寶貴經驗；同時Liz也看好高雄美食發展，認為高雄有摘星實力。

觀光局今天新聞稿表示，目前已彙集高雄39間2022「米其林指南」店家、60間知名酒吧及餐酒館、超過100間50年以上老味店家、高雄日嚐366等美食資訊，分享在高雄旅遊網；歡迎海內外美食饕客一起來趟舌尖上高雄美食之旅。近期也號召近40名在地料理職人及主廚，共同推出職人級口袋美食寶典，預計5月陸續公布。

米其林 美食 餐廳

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