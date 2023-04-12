加強地景保育 屏東旭海觀音鼻保留區將定期關閉

為加強地景保育，屏東縣政府今天宣布旭海觀音鼻自然保留區從今年起，將採定期於每年7月、8月關閉，暫停民眾申請進入，以維護自然保留區生態環境。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，考量民眾進入保留區安全性，「旭海觀音鼻自然保留區」地質脆弱，全區均為高度崩塌潛勢區域，遇豪大雨時土石崩落機率遽增，雨季進入保留區危險性極高，且保留區長達6公里的礫石灘缺乏遮蔭處，盛夏午間豔陽配合海面反射及礫石快速升溫環境效應，導致民眾熱衰竭及中暑事件頻傳。

縣府提及，民眾進入保留區活動，對內部環境是種干擾，全年不間斷的人為干擾讓保留區沒有充足時間恢復穩定平衡狀態，加劇了地質與生態環境的破壞。經詢問當地46名解說員意見後，有達25名的解說員同意於每年的7月、8月關閉保留區。

屏東旭海觀音鼻自然保留區位於牡丹鄉，是台灣僅存的高自然度海岸帶，其高自然度不僅止於海岸濱線附近，還包括上游集水區，因有高歧異度的陸蟹物種、原始海岸林基因庫、古道文化與歷史意義的不可替代性等因素，屏東縣政府在民國101年1月依據文化資產保存法及其施行細則，公告為縣級的自然保留區，透過申請才得以進入，年平均有約4萬人次造訪。