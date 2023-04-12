高雄第7例登革熱境外移入 男子住院隔離

高雄市昨天出現第7例登革熱境外移入個案，高雄市衛生局今天指出，一名40多歲男性9日自泰國入境，入境時發燒，機場採檢登革熱NS1快篩陰性，隔天住院後確診為登革熱陽性。

高雄市長陳其邁提醒，民眾自東南亞或中南美等登革熱流行國家、地區入境，應確實留意自身症狀。若有症狀應儘速就醫快篩，也應注意是否有合併發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱典型症狀，並主動告知旅遊史，早期通報、早期治療。

陳其邁指出，入境後5日內或出現症狀2日內經自主通報而確診者，可獲得新台幣2500元獎勵金。也請醫師提高警覺落實TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）並通報抽血採檢；高雄市共有478家「登革熱整合醫療合約院所」免費提供快篩試劑，可於抽血採檢30分鐘內完成初步檢驗。

衛生局發布新聞稿表示，第7例登革熱境外移入個案確診為登革熱病毒第二型PCR陽性，個案在3月9日入境高雄機場時已發燒至攝氏39.1度，當時在機場採檢登革熱NS1快篩陰性。但個案隔天仍不適至診所就醫，後續住進民生醫院隔離住院。

依據疾管署疫情監測，泰國、緬甸等多數東南亞國家均有登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症等病媒蚊傳染病疫情。

衛生局指出，當前全球登革熱疫情嚴峻，往來東南亞民眾需特別留意，避免境外移入登革熱病毒風險。自國外疫區旅遊入境後14天內，若有不適症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，以利醫師診斷、通報及防疫。

衛生局提醒，民眾赴東南亞國家旅遊期間，應穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，儘量減少裸露部位，並正確使用含敵避（DEET）成分的防蚊蟲藥劑，預防病媒蚊叮咬。