喊選立委的民視前董座郭倍宏 將在高雄百萬地段蓋教堂

高雄中都重劃區每坪地價逾百萬，民視前董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏近日不只宣布投入高雄第6選區立委選舉，創設的宏舜開發也斥資5.37億在中都購地，部分用地亦規畫蓋教堂。

郭倍宏早年是美國台獨運動領袖之一，1991年返台在機場被捕，隔年廢除刑法100條後獲釋。曾任台獨建國聯盟美國本部主席，台大土木文教基金會董事長，民視董事長。本身具土木工程專業的他，後來創設宏昇營造、宏舜開發，與胞弟郭俊良蓋過不少科技廠房、學校、醫院，。

宏舜開發在高雄興建的「高雄HH」豪宅，是南台灣首棟普立茲克建築獎得主奧地利建築師Hans Hollein作品，曾獲美國綠建築LEED金牌獎住宅。也是高雄單案獲得最多建築獎的作品。

郭倍宏遠離政、媒兩界一段時日，上周宣布將投入高雄第6選區立委選舉，挑戰現任立委趙天麟，引起側目，近日再傳砸下重金購買中都重劃區同盟三路3筆土地，總面積近500坪，成交金額5.37億，每坪換算逾百萬，部分用地規畫蓋教堂，但細節未定。。

鄰近高雄美術館區的中都重區，今年建案相繼進駐，已成高級住宅聚落，單坪房價甚至挑戰5字頭，宏舜開發規畫建教堂，頗受矚目。