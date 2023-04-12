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高市出現第7例登革熱境外移入 連帶本土疫情風險提高
高雄市昨新增登革熱境外移入確診1例，今年累計第7例，目前無本土疫情。衛生局副局長潘炤穎表示，個案為4月9日自泰國旅遊後返國入境的40多歲男性，疾調研判社區風險不高，但要嚴堵帶來本土疫情，已進行環境清消。
衛生局表示，個案是9日晚間自高雄機場入境，通關時量測體溫39.1度，機場採檢登革熱NS1快篩陰性；4月10日仍感不適，至診所就醫，並於民生醫院隔離住院。11日疾管署發布檢驗結果為登革熱病毒第二型PCR陽性。
衛生局表示，依據疾管署疫情監測，泰國、緬甸等多數東南亞國家，都有登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症等病媒蚊傳染病疫情。當前全球登革熱疫情嚴峻，特別提醒往來東南亞民眾需留意登革熱感染風險，避免境外移入登革熱病毒風險。
市長陳其邁提醒，自東南亞或中南美等登革熱流行國家或地區入境者，確實留意自身症狀，若有症狀應儘速就醫快篩，也應注意是否有合併發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱典型症狀，並主動告知旅遊史，早期通報早期治療。
衛生局表示，入境後5日內或出現症狀2日內經自主通報而確診者，可獲得2500元獎勵金。請醫師提高警覺落實TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)並通報抽血採檢。高雄市有478家「登革熱整合醫療合約院所」免費提供快篩試劑，可於抽血採檢30分鐘內完成初步檢驗，網址: https://reurl.cc/9Vx55Y。
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