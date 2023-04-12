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只有更便宜！台南通勤月票出爐 黃偉哲加碼納入台鐵只要399

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）宣布台南公共運輸月票399方案，纳入台鐵全國省最大。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右）宣布台南公共運輸月票399方案，纳入台鐵全國省最大。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲上午宣布眾所期盼「台南公共運輸月票」規畫完成，大台南公車無限搭299方案可望在5月上路，更宣布加碼推出「公車+台鐵無限搭399」方案，即原「大台南公車無限搭299」方案，每月再加價100元就能無限次搭乘境內台鐵，台南市鐵路加公車通勤族有6萬人可受惠，後2個方案預計7月底推出。

黃偉哲表示，台南市境內台鐵路線總長超過60公里，有17個車站，每月搭乘人次約51萬餘人次為六都最多，是市內通勤大動脈，經過統計，搭乘台鐵的平均花費也是全國最高，因此特別在原有大台南公車無限搭299之外，加碼推出含台鐵399吃到飽方案。

市長黃偉哲指出，透過電子票證搭乘資料等大數據的分析，399方案每月讓每一位台鐵通勤族平均可省下約1136元，將是全國省最大、搭最長、最划算的月票方案，預估將有6萬人受惠。

黃偉哲表示，台南有「南高屏公共運輸走透透999」、「大台南公車無限搭299」及「公車+台鐵無限搭399」3種公共運輸月票方案，民眾可選擇符合自己需要的票種搭乘，市內月票納入境內台鐵後，市庫補貼約1億元，但可望同步向中央加碼爭取補助超過5億元。

除了補助搭乘費用，也配合同步爭取新一代的QRcode驗票機等設備，希望中央加速審議，用最快速度推出提供市民使用，黃偉哲說，對每天通勤的民眾，399專案有相當大的優惠，現在從新營搭到台南火車站，不用到仁德，1次就要50幾塊，自強號會更貴，來回一天就100多塊了，399專案搭4天回本了。

配合中央推出的南高屏999專案，從台南、高雄的生活圈，跨境的通勤月票，到高雄境內的捷運、輕軌、公車、渡輪及Youbike都可以一票用到底。

交通局長王銘德指出，發行月票牽涉層面甚廣，交通局緊鑼密鼓邀集轄內客運業者、票證公司、車機設備商等確認各項細節，已完成完整方案提送中央審查。因須同步進行票證程式修改、票機硬體換新等前置作業，「大台南公車無限搭299」實體卡部份最快可望在5月底上路，未來也會分階段推出手機QRcode虛擬卡，「公車+台鐵無限搭399」和「南高屏公共運輸走透透999」部分，因涉及台鐵配套進度，預訂7月推出。

王銘德說，針對南部公共運輸長期資源不足的情形，配合月票政策推動，也會一併爭取「擴大公共運輸路網」、「擴大小黃公車」、「加速電動公車汰換」、「提升駕駛職業薪資環境」等配套計畫，期望中央給予台南公共運輸全面、完整的支持。

台南市長黃偉哲宣布台南公共運輸月票399方案，纳入台鐵，全國省最大。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲宣布台南公共運輸月票399方案，纳入台鐵，全國省最大。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右）宣布台南公共運輸月票399方案，纳入台鐵全國省最大。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右）宣布台南公共運輸月票399方案，纳入台鐵全國省最大。記者吳淑玲／攝影

公車 台鐵

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