屏東車站土地都更招商 台鐵：與高鐵屏東站創生活圈

台鐵表示，屏東火車站東側土地都更案公告招商，即起至7月11日下午5時；屏東車站東側站區街廓範圍，連結台鐵屏東車站、屏東轉運站，屬市中心精華地帶，區位條件優越，預估都更後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈，盼樹立南台灣都更新典範，後市可期。

台鐵第二次公開評選「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，即起公告招商至7月11日下午5時截止收件，共計90日。

台鐵指出，本案都更基地是市中心精華地帶，基地面對復興路與光復路，土地權屬以台鐵局經管國有土地為主體、形狀方整，交通便利，區位條件優越，其地理位置鄰近著名屏東夜市，更距市中心縣立體育館、屏東公園、太平洋百貨和環球購物中心及屏東榮民總醫院車程3至5分鐘，周遭鄰近屏東女中、中正國小及唐榮國小，食衣住行育樂暨醫療生活機能完善。

台鐵表示，未來此區發展因應屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝車站、屏東科學園區其住商前景無限，預估都更後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈，期透過公私協力，強化地方發展，締造投資人、原住戶、民眾、屏縣府與國營事業「五贏」局面，樹立南台灣都市更新新典範。

台鐵指出，基地總面積約8850平方公尺，土地使用分區為商業區（特）（建蔽率80%、容積率430%），考量站區整體性及提升招商誘因，招商範圍包括站區公有地及街廓內私有地。

台鐵表示，整合開發，採都更權利變換方式開發與重建，未來預估開發規模可興建樓地板面積約2萬4975坪（含公益設施需求面積200坪以上），以達鐵路高架化對市中心區活化效用。

台鐵表示，4月26日下午2時於屏東縣政府勞工暨青年發展處3樓302研習教室，舉辦招商說明會，至4月25日下午5時截止，逾期不受理，皆採線上報名，報名連結可見。