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屏東車站土地都更招商 台鐵：與高鐵屏東站創生活圈

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵說，屏東車站東側站區街廓範圍，連結台鐵屏東車站、屏東轉運站，區位條件優越。圖／台鐵提供
台鐵說，屏東車站東側站區街廓範圍，連結台鐵屏東車站、屏東轉運站，區位條件優越。圖／台鐵提供

台鐵表示，屏東火車站東側土地都更案公告招商，即起至7月11日下午5時；屏東車站東側站區街廓範圍，連結台鐵屏東車站、屏東轉運站，屬市中心精華地帶，區位條件優越，預估都更後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈，盼樹立南台灣都更新典範，後市可期。

台鐵第二次公開評選「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，即起公告招商至7月11日下午5時截止收件，共計90日。

台鐵指出，本案都更基地是市中心精華地帶，基地面對復興路與光復路，土地權屬以台鐵局經管國有土地為主體、形狀方整，交通便利，區位條件優越，其地理位置鄰近著名屏東夜市，更距市中心縣立體育館、屏東公園、太平洋百貨和環球購物中心及屏東榮民總醫院車程3至5分鐘，周遭鄰近屏東女中、中正國小及唐榮國小，食衣住行育樂暨醫療生活機能完善。

台鐵表示，未來此區發展因應屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝車站、屏東科學園區其住商前景無限，預估都更後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈，期透過公私協力，強化地方發展，締造投資人、原住戶、民眾、屏縣府與國營事業「五贏」局面，樹立南台灣都市更新新典範。

台鐵指出，基地總面積約8850平方公尺，土地使用分區為商業區（特）（建蔽率80%、容積率430%），考量站區整體性及提升招商誘因，招商範圍包括站區公有地及街廓內私有地。

台鐵表示，整合開發，採都更權利變換方式開發與重建，未來預估開發規模可興建樓地板面積約2萬4975坪（含公益設施需求面積200坪以上），以達鐵路高架化對市中心區活化效用。

台鐵表示，4月26日下午2時於屏東縣政府勞工暨青年發展處3樓302研習教室，舉辦招商說明會，至4月25日下午5時截止，逾期不受理，皆採線上報名，報名連結可見。

詳情可至官網留意最新消息及內政部營建署都市更新入口網站參閱第二次招商公告。

台鐵指出，本案都更基地是市中心精華地帶，基地交通便利，區位條件優越，鄰近屏東夜市。圖／台鐵提供
台鐵指出，本案都更基地是市中心精華地帶，基地交通便利，區位條件優越，鄰近屏東夜市。圖／台鐵提供
屏東火車站東側土地都更案公告招商，台鐵看好與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈，盼樹立南台灣都更新典範。圖／台鐵提供
屏東火車站東側土地都更案公告招商，台鐵看好與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈，盼樹立南台灣都更新典範。圖／台鐵提供

屏東縣政府 台鐵 都更

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