被公職耽誤的歌者郭瑩璱 今晚登至德堂為公益而演

高雄市衛生局簡任技正郭瑩璱多才多藝，今晚將攜手知名自閉症鋼琴家李尚軒在高雄市文化中心至德堂登場，發表個人創作的2首茄萣情人碼頭歌曲，售票收益並作為濟助弱勢基金。

這場音樂會由國際獅子會300E1區高雄市愛益獅子會主辦，李尚軒將演奏10多首膾炙人口的世界名曲，郭瑩璱則發表個人創作。一個是從小被診斷為過動型自閉症患者，但克服先天障礙，憑著過人音樂天賦站上音樂殿堂；一個是茄萣偏鄉女兒，長年在公門服務的抗癌勇士，兩人攜手為公益而演，饒富教育意義。

郭瑩璱今晚將獻唱2首自創曲外加一首安可曲，公務員生涯常需辦教育宣導的她，苦思如何讓民眾懂得重視健康，於是嘗試創作宣導曲，前後共寫下20多首。她指自己從沒學過音樂與樂器，只能土法煉鋼，但創作過程，音符總在心中想起，歌詞在腦中浮現，詞曲很快成形，且效果不惡。

28年前她創作第一首歌曲是「寶貝你刷牙了嗎？」，至今仍在小學校園流傳播放，也收錄在亞洲唱片中的水晶音樂專輯。「社區是咱的」曾在各社區傳唱，更因創作「無菸餐廳」宣導歌曲榮獲國民健康署頒獎，錄成CD供各縣市宣導。她的創作之路廣開，還曾為高雄前縣長楊秋興創作競選歌曲，替稅捐處創作「稅稅平安」。

今晚將發表的2首茄萣情人碼頭歌曲勾勒家鄉漁港、漁村風貌，將打魚郎半夜出海的辛勤及每年固定洄游到茄萣漁港的烏魚入歌，傳述家鄉文化之美。

郭瑩璱歌聲甜美，熱衷創作，寫歌、著書，還懂花藝，她自曝，10多年前承辦乳癌防治宣導時，意外發現罹患早期乳癌，所幸術後痊癒，治療期間即藉手作花藝與音樂創作紓壓，這些作品並集結成「寧靜的手作時光」一書出版，盼療癒癌友，走出生命低谷。未來卸下公職，說不定自己會成為一名街頭藝人，與大家在街角偶遇。