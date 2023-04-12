USR獲獎屏科大推綠色校園 動物公益血庫獲楷模獎

第四屆《遠見雜誌》舉辦USR大學社會責任評比，屏科大在今年增設傑出方案類「綠色校園組」奪下首獎。獸醫輸血醫學中心教授蔡宜倫以「守護熱血勇士，傳遞人寵幸福」方案參加「福祉共生組」，傳達動物是獨立生命體，成立公益血庫幫助動物的理念獲評審認同，奪下該組楷模獎。

「福祉共生組」由獸醫輸血醫學中心教授蔡宜倫以「守護熱血勇士，傳遞人寵幸福」拿下楷模獎，蔡宜倫推廣公益動物血庫，建立公開透明動物捐、輸血系統，並以獸醫學系的獸醫教學醫院設備，讓捐血犬隻有最完善安全、且是清醒的狀態下，捐出寶貴的血液，亦確保受醫療方的狗狗在有效的時間內，得到符合血型、安全健康的血品。

蔡宜倫說，拯救生命，成就幸福，是獸醫輸血醫學中心的口號，也是成立以來初衷，不僅是對動物捐、輸血技術的創新與提升，希望透過動物血庫的透明化、公益化，發起示範，逐漸導正豢養血犬牟利所招致的動保疑慮，創造人類與動物福祉皆能共好的社會。

屏科大指出，屏科大在世界綠色大學評比已9年為全台第一，更是在逐年參賽學校數提高的競爭下，穩坐亞洲第3，除在設施上推動各種交通、能源、廢棄物節能減碳外，長久來對永續農業耕耘不遺餘力獲企業的支持，推廣「老鷹棲架」，協助農民以生物防治法種植作物，以保護農田生態系，產出「老鷹紅豆」、「官田菱雉菱」、「鴞旺來」等特色農產品牌。

屏科大指出，學校持續推動綠色校園，將永續校園的理念與大學社會責任的影響力，透過教育力量，讓每個師生都能擁有生產、生活、生態三生共榮，動物與人類健康一體的善循環。