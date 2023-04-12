快訊

網購根本不需要…出版業拚減碳 「書腰將走入歷史」

早晨財經速解讀／IMF再下調全球GDP 台Q1出口年減2成 利空不跌？

巨獸蹂躪後的歐洲：回望20世紀被戰爭摧殘的歷史思辨之旅

USR獲獎屏科大推綠色校園 動物公益血庫獲楷模獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
遠見舉辦第四屆USR大學社會責任評比，屏科大「綠色校園組」獲得首獎。獸醫輸血醫學中心教授蔡宜倫（左）推動動物公益輸血庫，獲福祉共生組楷模獎，校長張金龍（中）、總務長蔡孟豪（右），頒獎典禮合影。圖／屏科大提供
遠見舉辦第四屆USR大學社會責任評比，屏科大「綠色校園組」獲得首獎。獸醫輸血醫學中心教授蔡宜倫（左）推動動物公益輸血庫，獲福祉共生組楷模獎，校長張金龍（中）、總務長蔡孟豪（右），頒獎典禮合影。圖／屏科大提供

第四屆《遠見雜誌》舉辦USR大學社會責任評比，屏科大在今年增設傑出方案類「綠色校園組」奪下首獎。獸醫輸血醫學中心教授蔡宜倫以「守護熱血勇士，傳遞人寵幸福」方案參加「福祉共生組」，傳達動物是獨立生命體，成立公益血庫幫助動物的理念獲評審認同，奪下該組楷模獎。

「福祉共生組」由獸醫輸血醫學中心教授蔡宜倫以「守護熱血勇士，傳遞人寵幸福」拿下楷模獎，蔡宜倫推廣公益動物血庫，建立公開透明動物捐、輸血系統，並以獸醫學系的獸醫教學醫院設備，讓捐血犬隻有最完善安全、且是清醒的狀態下，捐出寶貴的血液，亦確保受醫療方的狗狗在有效的時間內，得到符合血型、安全健康的血品。

蔡宜倫說，拯救生命，成就幸福，是獸醫輸血醫學中心的口號，也是成立以來初衷，不僅是對動物捐、輸血技術的創新與提升，希望透過動物血庫的透明化、公益化，發起示範，逐漸導正豢養血犬牟利所招致的動保疑慮，創造人類與動物福祉皆能共好的社會。

屏科大指出，屏科大在世界綠色大學評比已9年為全台第一，更是在逐年參賽學校數提高的競爭下，穩坐亞洲第3，除在設施上推動各種交通、能源、廢棄物節能減碳外，長久來對永續農業耕耘不遺餘力獲企業的支持，推廣「老鷹棲架」，協助農民以生物防治法種植作物，以保護農田生態系，產出「老鷹紅豆」、「官田菱雉菱」、「鴞旺來」等特色農產品牌。

屏科大指出，學校持續推動綠色校園，將永續校園的理念與大學社會責任的影響力，透過教育力量，讓每個師生都能擁有生產、生活、生態三生共榮，動物與人類健康一體的善循環。

獸醫 醫學 屏科大

延伸閱讀

2023第四屆《遠見》大學社會責任獎揭曉！從大學校園走進地方 USR邁向共好願景

血荒危機2／年輕人不捐血敲響警鐘 輸血學會提4大改變

全台血庫剩5天庫存量 「他」登高一呼彰化今捐血150袋

為何狒狒死亡當天未承認來自園區？六福村總監這樣解釋

相關新聞

屏抗旱水井仍停工 抗議輸水高雄

高雄水情持續嚴峻，高屏溪14口抗旱水井遭遇屏東地方抗議停工2周。行政院長陳建仁昨赴高屏溪視察，當場給水利署「功課」，要求...

被公職耽誤的歌者郭瑩璱 今晚登至德堂為公益而演

高雄市衛生局簡任技正郭瑩璱多才多藝，今晚將攜手知名自閉症鋼琴家李尚軒在高雄市文化中心至德堂登場，發表個人創作的2首茄萣情...

閣揆視察國7 促提前半年完工

國道7號歷時15年推動，行政院上月終於核定要在2026年動工興建、2030年底完工。行政院長陳建仁昨至高雄視察國7預定路...

馮世寬訪育幼院 讚楊恩典激勵人心

退輔會主委馮世寬應畫家楊恩典力邀，昨天造訪被楊恩典視為老家的六龜育幼院，馮世寬感性地說，楊畫作和人生故事很激勵人心，讓他...

墾丁珊瑚繁衍盛況 線上直播解說

墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀將於農曆3月23日「媽祖生」前後幾天夜間達到高峰，每年吸引潛水客到墾丁朝聖；墾丁國家公園管理...

高雄亢旱增鑿水井 地方盼根本性紓解缺水問題

南部逾600天沒有下大雨，水利署在高屏溪沿岸鑿50口抗旱水井，其中鄰近里港鄉的14口深水井未知會地方引起鄉親不滿已停工近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦