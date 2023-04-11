為地方建設與開放陸客 陳福海率團隊赴中央爭取支持

金門縣長陳福海今天再度率縣府團隊赴台打拼，到立法院拜會立法委員陳歐珀、陸委會拜會副主委李麗珍、及內政部營建署組長謝偉松等人，就地區道路、太湖湖畔綠蔭遊憩、太武山文化園區劃設、爭取陸客赴金旅遊等重要計畫與議題，爭取中央支持。

陳福海在今天上午率縣府工務處長黃儒新及文化局科長顧孝偉，先去拜會陳歐珀，與內政部營建署研討後續計畫提報之細節，營建署也指派謝偉松率公園組、道路組及都計組等同仁與會討論。

陳福海指出，金湖鎮中正公園鄰近市鎮具交通休憩之便利性，計畫以此綠色廊帶為核心，結合大小太湖與國家公園周邊景點，打造東半島適合各族群鄉親及遊客之共融遊憩公園，提供運動休閒、親子互動、生態景觀等多種功能的遊憩場所，並以「太湖湖畔綠蔭遊憩升級計畫」為規劃主軸，串接周邊景點及遊憩升級，希望中央能支持，挹注所需預算。

陳福海提到，烈嶼鄉在金門大橋通車後，為當地帶來便利性，但車流量的增加，對烈嶼的交通造成了衝擊，為改善地區交通，因應國民旅遊需求多元、健康及環保的意識提升，將視現況於道路增設人行自行車道，貫穿烈嶼鄉中軸線主要道路並連接環島路及金門大橋周邊道路，以落實交通安全、減少意外事故發生。

謝偉松表示，營建署對縣府提出的太湖湖畔綠蔭遊憩升級與道路建設計畫，將依之前與吳署長會商方向持續給予支持，同時就地區道路建設過程中，針對行人庇護、路口行人公共通行改善，提醒多加注意；在整體計畫經費配置、期程與計畫豐富性等提出規畫建議，期讓整體計畫更加成熟。

針對太武山文化園區劃設評估案，與會代表也建議縣府與營建署、金管處溝通確認計畫及範圍，後續將協助提報內政部國家公園計畫委員會審議，以符地方需求。陳歐珀要求營建署對金門縣府所提計畫要全力支持。