高雄亢旱增鑿水井 地方盼根本性紓解缺水問題

南部逾600天沒有下大雨，水利署在高屏溪沿岸鑿50口抗旱水井，其中鄰近里港鄉的14口深水井未知會地方引起鄉親不滿已停工近2周，經濟部長王美花今指示高雄端增鑿10口水井因應；里港鄉代表林瑞慶表示，尊重高雄自行協調解套，鄉內因天災陸續出現產業、民生用水不足情況，盼中央能通盤檢討根本性紓解缺水問題，不偏袒一方。

里港鄉代表林瑞慶表示，近期陸續接獲鄉親陳情農業、民生用水短缺，灌溉水不足、向鄰居借水都十分不便，有民眾自行申請水權、開鑿淺水井，但一口井需花費10萬多元，盼中央能研議相關配套方案解決地方燃眉之急，不偏袒一方。

立委鍾佳濱表示，開發水資源屬長遠規畫，掘井是為因應極端氣候的無奈辦法，近期將與農田水利署於高樹鄉召開說明會，專注解決地方缺水問題，而里港鄉長久以來習以鑿井取水，久旱不雨造成地下水位下降，用水受影響，民眾見水利署鑿抗旱井抽水非供給地方，反倒支援他處產生矛盾，中央需均衡調度減緩旱象。

議員陳明達表示，僅依靠鑿井缺乏前瞻性，盼中央能通盤檢討現有水資源，善用伏流水，建立隱藏式的蓄水系統才是根本之道，不能一直用鑿井這種治標不治本的方式，應盤點整體水資源，通盤規畫提出相應措施。

屏東縣長周春米透過發言人鄞鳳蘭表示，在同島一命的原則下，縣府秉持保障縣內民生、農業用水安全原則，尚有餘裕才會支援他處，目前縣府官網都看得到即時水位、監測的管理水位，會持續關注縣內水資源狀況。