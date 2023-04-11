大鵬部長遇楊恩典一解心結 六龜育幼院：國軍是院生典範

退輔會主委馮世寬年初時參觀海軍艦指部楊恩典足畫展，應畫家楊恩典口頭力邀，今天特別安排到訪楊恩典老家六龜育幼院行程，明天將赴南橫公路長青祠祭拜築路犠牲英靈，馮世寬難得感性的說，楊的畫作和分享讓他放下多年前從軍受挫遭欺壓的舊恨，而院方也指出，八軍團長期無私的付出，是院童成長學習的最佳典範。

「我們有不少孩子長大後，成為國軍將領，也有軍法官。」六龜育幼院長楊子江指出，自前總統蔣經國時代，國軍體恤六龜育幼院位處偏鄉，醫療資源及物資相對匱乏，長年對育幼院的關懷與照顧不遺餘力，到如今八軍團每逢佳節前夕，軍方都會自發性前來協助清掃環境、致贈物資，並派軍醫前來健康諮詢，讓院方、院童們備感溫馨。

在馮世寬下午3時到訪前，陸軍第8軍團指揮官呂坤修中將及政戰主任樓偉傑少將早已提前來到院區，親切關心院方運作情形及院童近況，對院方致力照顧院童，教導做人處世及待人接物道理，表達感佩之意。

據悉，5年前，呂坤修時任步訓部指揮官的少將就曾來訪撫慰過院童，而年初他榮升八軍團中將指揮官，呂坤修指出，八軍團與六龜育幼院有深厚淵源，16公頃大的院區，從地鋪磁磚、大花圃花磚、萬里樓等建造，都是國軍過去默默動員協助的痕跡，體現「軍民一家親」大愛精神；此外，呂指出，國軍長年陪伴援助，無形間也成為六龜院生學會付出的典範，軍方有不少優秀將領來自六龜。

院方指出，這是大鵬部長第一次到訪六龜育幼院，應六龜口足畫家楊恩典邀約前來，馮世寬指出，多年前從空軍軍校畢業後，曾被當時不少學長們欺負，5年間受欺壓的噩夢不斷，這段痛苦的往事長年累積內心深處，直到看見楊恩典的畫作，感佩她不因自身缺陷而氣餒，口足作畫的成長歷程，呈現生命的韌性，「我長這麼高大，在她身邊，卻感到自己是這麼渺小。」