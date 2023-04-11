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內門鳳梨產地出現3元低價 高市農業局：5月回穩

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今年高雄鳳梨總產量約5萬1093公噸，主要集中在大樹、內門、大寮及鳥松等地。圖／高市農業局提供
今年高雄鳳梨總產量約5萬1093公噸，主要集中在大樹、內門、大寮及鳥松等地。圖／高市農業局提供

近來鳳梨產地價格不如預期，今天高市議會農林委員會考察內門及美濃產地。召集人林義迪指出，內門鳳梨批發價每台斤僅3至7元，和市府農業局宣稱的北農平均20元價格落差甚大。農業局長張清榮表示，今年農友催花提早採收，中南部產季集中及次級品流入市面，預估產地價格下月可回穩。

農業局指出，全台鳳梨收穫面積約7185公頃，而高雄面積959公頃、占全台13％。高雄今年鳳梨總產量約5萬1093公噸，主要集中在大樹、內門、大寮及鳥松，產季為3月底至6月。

今早高市議會農林委員會安排下鄉考察，召集人林義迪會同林富寶、張勝富、陳幸富、陸淑美等議員前往內門、美濃，主要考察鳳梨產銷、蔬果網室設施及三洽水滯洪池。

林義迪指出，內門鳳梨農友反映，近日產地在地批發價每台斤僅3至7元不等，和北農市場均價20元的批發價落差很大，農業局要深入了解價差原因，協助農友解決困難。

農業局長張清榮回應，去年3、4月鳳梨價格好，導致今年農友催花提早採收期，中南部產季過度集中，又加上次級品流入市面才會影響價格，農業局已經擬定通路協助多元行銷，預估5月價格趨穩。

除考察鳳梨困境外，農林委員會也前往美濃與青農交流，青農所研發的組合棚式網室設備造價親民，具備易拆卸、防水性佳、蟲害減少及延長採收期等優點，小組議員建議農業局爭取農委會農糧署補助。張清榮說，將協助爭取補助，優先規畫示範區。

高市議員林富寶（左一）、議員林義迪（左二）前往鳳梨田考察，農業局長張清榮（右一）預估，鳳梨價格約在5月可回穩。圖／高市議會提供
高市議員林富寶（左一）、議員林義迪（左二）前往鳳梨田考察，農業局長張清榮（右一）預估，鳳梨價格約在5月可回穩。圖／高市議會提供

鳳梨 內門

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