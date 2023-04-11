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轉搭台鐵就好？網熱議高鐵延伸到屏東「有何效益」 屏東縣府說話了

中央社／ 屏東縣11日電
高鐵延伸屏東案近日網路引起熱議，屏東縣政府今天表達「爭取屏東交通平權，讓高鐵早日進入屏東立場始終不變」。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
高鐵延伸屏東案近日網路引起熱議，屏東縣政府今天表達「爭取屏東交通平權，讓高鐵早日進入屏東立場始終不變」。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

高鐵延伸屏東案近日網路引起熱議，屏東縣政府今天表達「爭取屏東交通平權，讓高鐵早日進入屏東立場始終不變」；未來透過高鐵「都市發展心臟」，因應未來新興科技產業布局。

高鐵延伸屏東歷經縣府10多年爭取，終於在民國109年擇定屏東市設站，並由行政院核定可行性研究，不僅縮短屏東至全台其他重要交通節點運輸時間，行政院更陸續加碼宣布高鐵特定區及建置科學廊道。

屏東縣交通旅遊處今天表示，未來透過高鐵這顆「都市發展心臟」，可發揮科學園區、科技產業園區、運動休閒園區和高鐵特定區整合南北區域連動效應，周邊也將有完善交通路網，因應屏東未來新興科技產業布局。

此外，屏東縣蘊含豐富的山、海、平原與半島等天然資源，以及客家、閩南、原住民與眷村的文化元素，具備十足觀光競爭力。過去因為屏東沒有高鐵，無論觀光旅遊、公務出差、外出工作返鄉民眾僅能搭乘高鐵南下至新左營站，再仰賴台鐵、客運接駁飽受轉車候車之苦，「距離國境之南就差最後一哩路」。

交旅處指出，高鐵延伸屏東不僅是屏東交通發展關鍵拼圖，更是全台貫穿南北區域均衡發展、串聯南北各地產業廊帶的重要命脈。因此，應該回歸以人為本及區域聯合治理思考，將持續促請中央加快執行步伐，完成環島高快速鐵道交通斷鏈縫合。

高鐵南延到屏東六塊厝，預計2029年完工。但近期引發網友論戰「為什麼高鐵要南延」，有人認為高鐵搭到左營轉台鐵不就好了；也有屏東鄉親看法「應該延伸到墾丁更有意義」。

屏東縣政府 高鐵 台鐵

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