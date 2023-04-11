熊鷹視角俯瞰屏東 空拍紀錄部落文化山林之美

屏東山景秀麗吸引大批民眾，2009年八八風災重創原鄉，摧毀部落重要人文景觀，大量耆老傳統智慧結晶受損，急需紀錄保留，縣府與資深空拍攝影師張大川合作，將山林風貌紀錄成冊，出版「視角3092─屏東原住民族山林部落紀實」，呈現原鄉不同風貌；攝影師張大川說，紀錄屏東是志業，把握未來生命空間持續紀錄山林之美。

縣長周春米表示，空拍大師張大川以北大武山標高3092公尺的高度紀錄屏東之美，讓我們能透過這本書見證屏東山海交匯、多元族群的南方特色，深入山林踏查紀錄舊部落遺址和文化景觀，讓社會大眾更加珍惜這些珍貴文化資產。

大武山是排灣族與魯凱族人的聖山，無論是神話故事或部落遷徙，皆發源自充滿生命力的聖山。周春米日前跟著第26屆大武山成年禮學員一起舉行拜山儀式，親自陪同學員走到舊登山口，接續此次新書發表會，她說，屏東的美是如此特別、如此動人，對於山林的悸動永存心中。

攝影師張大川表示，過往常用空拍視角觀看屏東美景，地形地貌非常漂亮，某天忽然一個想法，「我飛到哪，就想走到哪」，接續多次花費數10天走踏知本越嶺古道、崑崙拗古道等，探訪古時獵徑，與世隔絕沈浸山林之中，紀錄日漸遭遺忘、淹沒的深山部落遺址，「趁著還能行走，盡力做紀錄拍起來，第1個就是獻給屏東」，持續記錄屏東整體時空脈動，把握未來生命空間持續紀錄山林之美。