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屏東獵殺黑熊案 周春米：盼法院重判

聯合報／ 記者張已亷劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米表示，此風不可長，盼法院重判，讓行為人引以為戒，也讓社會整體共同守護台灣珍稀物種。記者張已亷／攝影
屏東縣長周春米表示，此風不可長，盼法院重判，讓行為人引以為戒，也讓社會整體共同守護台灣珍稀物種。記者張已亷／攝影

屏東縣霧台鄉大武部落日前發生3年內4隻台灣黑熊遭獵殺案，檢方經4個月縝密偵查，依野保法起訴9名涉犯殺害保育類嫌疑人；縣長周春米今受訪表示，此風不可長盼法院重判，藉此讓社會大眾了解黑熊是珍貴共同資產，一同守護保育類野生動物權利。

警方於去年12月8日傍晚獲情資，指屏東縣霧台鄉隘寮北溪有違法獵捕臺灣黑熊情事，於同日晚間9點半左右搜索顏男住家發現台灣黑熊、水鹿等屍體，他為掩護其子犯行，於偵訊期間謊稱是1人所為，檢方接續掌握「載屍三貼」影片涉案人，加上解剖研判應有共犯，擴大偵辦扣得其子及其他嫌疑人的行動電話，進行鑑識還原驚見另有2頭慘遭殺害的黑熊，依野保法起訴9名涉犯殺害保育類嫌疑人。

縣長周春米今受訪表示，此風不可長，檢察官已查明相關證據偵結起訴，希望法院能重判，讓行為人能深切知道自己犯的錯在哪裡，引以為戒。

法官出身的她說，盼藉由此次起訴案，告訴大眾台灣黑熊是整體社會珍貴共同資產，大家要一起愛護，確保維護野生保育類動物權益。

長期深入山林紀錄的資深攝影師張大川表示，日前踏查深入山林曾目擊黑熊，牠們是很溫馴的動物，看到人類就會閃躲，「我們深愛這樣的動物」，台灣黑熊代表台灣精神，盼大家能共同守護。

屏東縣霧台鄉大武部落日前發生3年內4隻台灣黑熊遭獵殺案，檢方起訴9名涉案嫌疑人。圖／檢方提供
屏東縣霧台鄉大武部落日前發生3年內4隻台灣黑熊遭獵殺案，檢方起訴9名涉案嫌疑人。圖／檢方提供

台灣黑熊 屏東縣 周春米

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