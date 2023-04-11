屏東人抗議輸水高雄 王美花：高雄新增10口水井因應

高雄水情持續嚴峻，水情燈號持續維持在橙燈，部分行業減供用水。水利署為抗旱在高屏溪兩岸開鑿50口深水井，其中14口因屏東民眾抗議停工近2周。行政院長陳建仁今赴高屏溪視察，當場給水利署「功課」，要求屏東及高雄供水要達到和諧調配，促成區域分享與共好。經濟部長王美花表示，盼能加強溝通找到雙贏方式，高雄端也將增鑿10口水井因應。市長陳其邁也感謝大樹鄉親共體時艱，另允諾高雄穩定供水至4月底。

南部多達650天沒有下大雨，近日山區零星降雨仍無法解渴。水利署長賴建信指出，中央為因應南部旱象，此次高屏溪增鑿50口抗旱水井，另外透過再生水廠、蓋海淡廠等計畫增加供水，海淡廠預計4月27日產水，比預定計畫提早3天。

50口抗旱水井分別位處高雄、屏東兩岸，其中里港地區14口在3月30日遭受民眾反對停工至今，水利署南水局表示，目前仍持續與當地居民溝通中。經濟部長王美花今天近午陪同行政院長陳建仁前往大樹溪浦河岸視察水井工程。

王美花表示，屏東水井的事情應該要事緩則圓，所以她還是希望同仁持續與屏東溝通，盼能找到雙贏方式，也就是說，讓屏東的民眾可以覺得鑿出來的水井可以供屏東使用，多餘的水提供給高雄使用，區域調度長期要做的事情，所以我們希望能夠找到好的方式，來做長期的區域聯合調度，這個會持續來跟屏東溝通。