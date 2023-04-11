台積電來高雄設廠進度有變 民代嘆：房價燙手回不去

原訂2024年量產的台積電高雄廠恐怕無法如期營運，消息引發地方關注，民代嘆，台積電設廠帶動高雄房價上漲，建商、政治人物早已賺走設廠紅利，房價回不去，市民恐承受苦果。

台積電供應鏈透露，台積電原訂1月開標的機電工程標案決定延後1年，意謂後續相關無塵室及裝機作業都被迫延後。備受關注的是，台積電將高雄廠計畫採購的28奈米機台清單全數取消，似乎預告原訂首座28奈米製程將改弦易轍。

國民黨高雄市議員白喬茵說，爭取台積電在高雄設廠是高雄市長陳其邁招商成績單最大亮點，也是陳其邁常掛嘴邊的政績，楠梓、左營區一帶房價更因為台積電設廠誘因，上漲35至40%，市民買房負擔增加。如今若設廠生變，市府必須出來收拾殘局。

白喬茵表示，台積電來高雄設廠一事，一向是市府一頭熱、廠商態度冷，雙方不是情投意合，即便市府對設廠作業一路開綠燈，以光速效率完成整地作業，造成地方民怨也在所不惜。白指出，她之前曾在議會質詢問經發局長廖泰翔「若台積電不來有違約機制可處理嗎？」官員不斷保證「一定來」，她想問市府「一定來是指要等20年、30年嗎？難道只能天真地等待？」

「不論是整地或其他作業，確實感覺整體慢下來了！」市議員李眉蓁說，和去年、前年相較，楠梓產業園區整地等作業確實進度慢了下來，感覺氛圍不一樣了，地方對於台積電來高雄設廠進度可能生變慢慢心裡有底，一切和市府之前宣傳的美好景象差異不小，期待和實際落差滿大，對市民來說，最痛苦的是房價變得燙手，買房負擔加大，建商等人帶走設廠紅利，小老百姓未蒙其利先受其害。

「不希望最後只是應付性設廠！」李眉蓁說，高雄人對台積電來高雄帶起產業轉型契機，及創造就業機會深有期待，希望台積電設廠能成為高雄產業轉骨良方，不要最後只是應付性的設廠。