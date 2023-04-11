高雄用水大戶4成未達節水標準 陳其邁：又未達標將鉛封

高雄市上月底水情燈號轉為橙燈，水公司針對用水大戶實施減量供水，結果約有高達4成用戶未達減量標準。高雄市長陳其邁上午表示，目前整體減水量已減少約23%，工業區用水大戶有250戶列管，合格率超過8成以上，在非工業用水大戶部分，大概列管500戶。

陳其邁說，節水率不合格，主要是前一陣子高雄有許多大型活動，包括餐飲、飯店等等用水量有比較多，包括洗車業等不合格比率會比較高，市府稽查時會抄錶紀錄，第二次如果沒有改善，就會鉛封強制減水。

根據水公司統計，用水大戶有382戶節水率未達1成，平均約4成不合格，其中以非工業用水大戶最多，將展開第二次抄表，若又未達標，預計4月中旬會同市府鉛封，強制節水1成。

陳其邁說，過去沒有水情警示時，高雄總體用水量大概每天自來水供水是150萬噸，黃燈時減低到145萬噸，現在是橙燈，大概是136萬噸，已透過各種節流措施有效降低用水，會持續根據供水、需水的狀況，進行調節、加強管制，這幾天市府也會針對用水大戶，視水情狀況加強管制，例如洗車用戶或其他非工業用水大戶，假如未達績效，將考慮進一步加強工業與非工業用水大戶的管制。