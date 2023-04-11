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搶國際郵輪觀光 200架無人機排出「歡迎來高雄」字樣迎賓

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
無人機排列出Welcome to Kaohsiung（歡迎蒞臨高雄）字樣。圖／高市觀光局提供
無人機排列出Welcome to Kaohsiung（歡迎蒞臨高雄）字樣。圖／高市觀光局提供

國內觀光市場回溫，國際郵輪「名勝世界壹號」以高雄為母港，每周兩航次與香港對開，1千位旅客昨晚初次靠港上岸住宿，高市觀光局特別規畫200架無人機展演迎接。高市觀光局指出，郵輪是推動觀光產業復甦的重要火車頭，郵輪住宿每次預估可替高雄注入1200萬觀光產值，盼透過創業觀光行銷手法，吸引國際郵輪靠港，推展高雄國際觀光。

昨晚是無人機初次升空展演，名勝世界郵輪總裁吳明發跟眾多旅客在甲板欣賞演出，200架無人機升空後排列出Resorts World One（名勝世界壹號）及Welcome to Kaohsiung（歡迎蒞臨高雄）等字樣迎賓，精彩內容讓現場觀眾驚呼連連，鼓掌叫好。

4月4日起，「名勝世界壹號」以高雄和香港作為雙母港對開航班，每周有兩航次，最多可搭載1856人。觀光局長高閔琳說，「名勝世界壹號」今年度預報到靠高雄達122艘次，昨日入境遊客超過1千人，每人平均創造的觀光產值約385美元（台幣約1萬2000元），預估本艘次共帶來1200萬元觀光產值。

觀光局表示，市府與實踐大學合作，領先全台推出無人機展演迎賓，此次是歡迎首艘靠港上岸住宿旅客蒞臨高雄，初次舉辦無人機表演，日後視經費情況辦理，盼透過無人機展演吸引郵輪靠港，宣傳高雄魅力。

200架無人機升空，排列出Resorts World One（名勝世界壹號）字樣迎賓。圖／高市觀光局提供
200架無人機升空，排列出Resorts World One（名勝世界壹號）字樣迎賓。圖／高市觀光局提供
無人機也可以排列郵輪外型，在高雄港的夜空中十分亮眼。圖／高市觀光局提供
無人機也可以排列郵輪外型，在高雄港的夜空中十分亮眼。圖／高市觀光局提供

郵輪 觀光局 無人機

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