聽新聞
test
0:00 / 0:00
大武山成年禮 57青年轉大人
屏東縣政府舉辦第26屆大武山成年禮，57名學員歷經3天2夜挑戰，昨天回到縣府，屏東女中三年級學生張瑋庭去年入山途中因腸胃炎未走完全程，今年捲土重來夢想達陣。縣長周春米期勉學生，未來面臨關卡時，回想登山過程勇往直前，就會更有膽識擁抱挑戰。
屏東縣民政處指出，登北大武山對於體能要求很高，行前要完成負重、環境生態訓練，男學員至少背負18公斤，女學員要背15公斤重裝備。
參與的學員攜手共度層層考驗，屏女學生張瑋庭說，去年登山途中患腸胃炎無法完成，今年再度報名，她已錄取海洋大學海洋法律與政策學系，想在赴異地求學前，好好認識家鄉。
張瑋庭說，登山過程學會團隊合作，也更認識自我。登北大武山，山神都會賜名，山神給她名字是「夏天」，她直說「很符合個性」。
潮州高中二年級的陳泓頡在父親激勵下報名，陳父是大武山成年禮第一屆學員，父親一席話「我都可以，你為什麼不行」，對他產生激勵作用，他不常爬山，登山過程腳扭傷多次，靠著纏繃帶、吃止痛藥才完成目標。
屏東大學教育心理與輔導學系一年級、馬來西亞僑生劉靖慈說，此趟旅程身心靈都被洗滌，過程相當難忘，山神給她名字是「月亮」。
屏東大學校長陳永森26年來每屆都參與，舉辦成年禮的初衷，是希望能遍植愛護台灣土地的種子，登山過程學員與夥伴攜手，走進大武山媽媽懷抱，也能對土地產生更多連結。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言