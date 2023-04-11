大武山成年禮 57青年轉大人

屏東縣政府舉辦第26屆大武山成年禮，57名學員歷經3天2夜挑戰，昨天回到縣府，屏東女中三年級學生張瑋庭去年入山途中因腸胃炎未走完全程，今年捲土重來夢想達陣。縣長周春米期勉學生，未來面臨關卡時，回想登山過程勇往直前，就會更有膽識擁抱挑戰。

屏東縣民政處指出，登北大武山對於體能要求很高，行前要完成負重、環境生態訓練，男學員至少背負18公斤，女學員要背15公斤重裝備。

參與的學員攜手共度層層考驗，屏女學生張瑋庭說，去年登山途中患腸胃炎無法完成，今年再度報名，她已錄取海洋大學海洋法律與政策學系，想在赴異地求學前，好好認識家鄉。

張瑋庭說，登山過程學會團隊合作，也更認識自我。登北大武山，山神都會賜名，山神給她名字是「夏天」，她直說「很符合個性」。

潮州高中二年級的陳泓頡在父親激勵下報名，陳父是大武山成年禮第一屆學員，父親一席話「我都可以，你為什麼不行」，對他產生激勵作用，他不常爬山，登山過程腳扭傷多次，靠著纏繃帶、吃止痛藥才完成目標。

屏東大學教育心理與輔導學系一年級、馬來西亞僑生劉靖慈說，此趟旅程身心靈都被洗滌，過程相當難忘，山神給她名字是「月亮」。

屏東大學校長陳永森26年來每屆都參與，舉辦成年禮的初衷，是希望能遍植愛護台灣土地的種子，登山過程學員與夥伴攜手，走進大武山媽媽懷抱，也能對土地產生更多連結。