揪甘心！高雄郵局人員手把手教學 6000普發金入荷包

政府普發6000元現金從今天開放民眾可在ATM領取，四大超商紛紛祭出相關優惠，仍有部分民眾選擇在銀行或郵局ATM領取，高雄郵局表示，考量長者使用健保卡及提款卡操作ATM機台恐有難度，包括杉林、六龜等較偏遠地區的郵局人員，都可協助民眾ATM領取普發金。

「六千元領了沒？」應是近來常聽到的問候語，行政院推出全民共享普發現金6000元政策，分階段上網登記後，從今天起，開放民眾赴ATM領款，但須認明指定金融機構如郵局，貼有「全民共享普發現金」識別標誌的ATM機台操作。高雄郵局表示，開放ATM普發6000元現金首日，各地機台運作順暢，並無排隊等待的情況發生。