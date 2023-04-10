揪甘心！高雄郵局人員手把手教學 6000普發金入荷包
政府普發6000元現金從今天開放民眾可在ATM領取，四大超商紛紛祭出相關優惠，仍有部分民眾選擇在銀行或郵局ATM領取，高雄郵局表示，考量長者使用健保卡及提款卡操作ATM機台恐有難度，包括杉林、六龜等較偏遠地區的郵局人員，都可協助民眾ATM領取普發金。
「六千元領了沒？」應是近來常聽到的問候語，行政院推出全民共享普發現金6000元政策，分階段上網登記後，從今天起，開放民眾赴ATM領款，但須認明指定金融機構如郵局，貼有「全民共享普發現金」識別標誌的ATM機台操作。高雄郵局表示，開放ATM普發6000元現金首日，各地機台運作順暢，並無排隊等待的情況發生。
偏鄉人口以年長族群居多，部分已由政府指定將普發金入帳金融帳戶，部分則須自行選擇領取方式，由於年長者對於ATM機台操作較不熟悉，加上首次普發6000元現金，需使用健保卡確認身分，不同以往操作模式，為此，高雄郵局表示，若民眾提出需求，都可向郵局人員提出需求，如杉林等偏鄉地區郵局行員，都可協助民眾操作機台領取普發金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言